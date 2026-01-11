11 de enero de 2026 Inicio
Una turista argentina protagonizó un escándalo en Punta del Este: se enojó porque le tocaron bocina y bajó del auto con un bate de béisbol

La mujer, que manejaba una SUV marca Audi, amenazó a otro conductor en medio de una congestión vehicular. El episodio generó pánico entre peatones y automovilistas.

“A mí no me vas a decir boluda”

“A mí no me vas a decir boluda”, amenazó la mujer con el bate en la mano.

Una turista argentina protagonizó un violento altercado en el balneario uruguayo de Punta del Este, tras una discusión de tránsito en la intersección de Los Muergos y Calle 20. El episodio, que generó pánico entre peatones y automovilistas, ocurrió en una de las zonas más transitadas del departamento de Maldonado.

Quini 6: resultados del sorteo 3.338 del domingo 11 de enero de 2025
Según un video publicado por el periodista Marcelo Umpierrez, la mujer, que circulaba en una camioneta SUV gris, descendió de su vehículo visiblemente molesta debido a que otro conductor le tocaba bocina en medio de una congestión vehicular. Ante la persistencia del reclamo, la turista regresó a su rodado para retirar un bate de béisbol con el que avanzó de forma amenazante.

En medio de un clima de nerviosismo generalizado, la discusión escaló rápidamente hacia las agresiones verbales. En el video captado por testigos, se escucha a la mujer gritarle al otro automovilista la frase: “A mí no me vas a decir boluda”, mientras blandía el bate de madera frente a los presentes.

Otros conductores que se encontraban en el lugar intervinieron para intentar calmar la situación y persuadir a la mujer de que depusiera su actitud. Sin embargo, la implicada desestimó los pedidos de calma y continuó con los movimientos bruscos, acercándose peligrosamente a los vehículos detenidos en la zona.

En tono de burla y agitando el elemento contundente, la agresora repitió ante los reclamos de los testigos: “Mirá cómo tiemblo, mirá cómo tiemblo”. La escena se prolongó durante varios minutos, provocando el asombro de los transeúntes ante la desmedida reacción por un incidente menor de circulación.

El episodio de violencia tuvo lugar en una jornada de condiciones climáticas adversas en Maldonado, marcada por temporales que causaron caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico.

