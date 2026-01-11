River ganó 1-0 contra Millonarios de Colombia y se quedó con el primer amistoso de la pretemporada

El Millonario enfrentó al equipo colombiano en Montevideo en su primer amistoso en 2026, en el marco de la preparación de cara a los torneos oficiales.

River le ganó 1-0 con Millonarios de Colombia en el estadio Gran Parque Central de Uruguay, en el marco de la Serie Río de La Plata por su primer amistoso en 2026. El gol lo convirtió Gonzalo Montiel de penal a los 68 minutos del segundo tiempo. Se trató del primer amistosos de ambos equipos que se preparan de cara a los inicios de los próximos torneos oficiales.

El equipo de Núñez expuso una amplia superioridad en las primeras jugadas del partido, especialmente a través de las apariciones de Juan Fernando Quintero. Además, Giuliano Galoppo , el debutante Fausto Vera y Kevin Castaño se impusieron sobre los mediocampistas de Millonarios, que mostró dificultades para recuperar la pelota.

En tal sentido, los de Marcelo Gallardo avisaron a los 11 minutos con un tiro desde afuera del área de Maximiliano Salas que desvió el arquero Diego Novoa , mientras que Vera remató de media distancia a los 21 pero su intento salió desviado por encima del travesaño.

En tanto, Galoppo disparó en el área a los 21 minutos luego de un centro de Montiel y el guardameta de Millonarios volvió a evitar el tanto de River. Después, Quintero lanzó un remate que se fue muy cerca del palo izquierdo.

Cuando parecía que River estaba cada vez más cerca de abrir el marcador, Millonarios respondió: Leonardo Castro cabeceó la pelota a los 27 minutos y exigió una tapada del arquero juvenil Santiago Beltrán. Esta jugada fue clave en la primera parte, ya que después el conjunto de Hernán Torres emparejó el partido e incluso encontró algunos espacios en la defensa de los de Núñez. En este marco, Carlos Sarabia trepó sobre el lateral derecho y disparó a los 44 minutos, aunque su intento no inquietó al Millonario.

El único gol del partido llegaría a los 68 minutos del segundo tiempo a través de un penal ejecutado por Montiel. River pudo estirar la ventaja mediante otro penal que ejecutó Agustín Ruberto, pero fue atajado por el arquero rival. A los 86 minutos el equipo de Gallardo se quedó con uno menos tras la expulsión de Juan Portillo, luego de cortar una ocasión manifiesta de gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxpugliese92/status/2010524915430998159&partner=&hide_thread=false EL GOL DE MONTIEL pic.twitter.com/76Nms7jZUA — (@maxpugliese92) January 12, 2026

River vs. Millonarios de Colombia, por la Serie Río de la Plata: formaciones

Gallardo dispuso que Vera debute como titular contra el equipo colombiano, mientras que el uruguayo Matías Viña es suplente y el juvenil Facundo González juega su primer partido como lateral izquierdo en la Primera División. Por su parte, Aníbal Moreno no integra el banco.

En tanto, el DT también resolvió que Beltrán sea el arquero del equipo de Núñez, debido a que Franco Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho, Ezequiel Centurión se fracturó la muñeca y Jeremías Ledesma regresó a Rosario Central.

Por otro lado, Millonarios disputa su primer partido después de un golpe en el mercado de pases en Sudamérica: Radamel Falcao, el máximo goleador en la historia de la Selección colombiana y con una destacada trayectoria en Europa, regresó al club. No obstante, el delantero de 39 años no es titular ni integra el banco de suplentes.

Tras el cruce con el conjunto colombiano, el elenco de Gallardo se concentrará en su segundo amistoso en 2026, que se llevará a cabo el sábado desde las 22 contra Peñarol de Uruguay.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

