11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

River ganó 1-0 contra Millonarios de Colombia y se quedó con el primer amistoso de la pretemporada

El Millonario enfrentó al equipo colombiano en Montevideo en su primer amistoso en 2026, en el marco de la preparación de cara a los torneos oficiales.

Por
River puso primera en 2026 contra Millonarios de Colombia.

River puso primera en 2026 contra Millonarios de Colombia.

X (@RiverPlate)
River puso primera en 2026 contra Millonarios de Colombia.

River puso primera en 2026 contra Millonarios de Colombia.

C5N

River le ganó 1-0 con Millonarios de Colombia en el estadio Gran Parque Central de Uruguay, en el marco de la Serie Río de La Plata por su primer amistoso en 2026. El gol lo convirtió Gonzalo Montiel de penal a los 68 minutos del segundo tiempo. Se trató del primer amistosos de ambos equipos que se preparan de cara a los inicios de los próximos torneos oficiales.

River afronta la primera prueba de la pretemporada 2026.
Te puede interesar:

Con la ilusión renovada, River arranca el 2026 poniéndose a prueba ante Millonarios

El equipo de Núñez expuso una amplia superioridad en las primeras jugadas del partido, especialmente a través de las apariciones de Juan Fernando Quintero. Además, Giuliano Galoppo, el debutante Fausto Vera y Kevin Castaño se impusieron sobre los mediocampistas de Millonarios, que mostró dificultades para recuperar la pelota.

En tal sentido, los de Marcelo Gallardo avisaron a los 11 minutos con un tiro desde afuera del área de Maximiliano Salas que desvió el arquero Diego Novoa, mientras que Vera remató de media distancia a los 21 pero su intento salió desviado por encima del travesaño.

En tanto, Galoppo disparó en el área a los 21 minutos luego de un centro de Montiel y el guardameta de Millonarios volvió a evitar el tanto de River. Después, Quintero lanzó un remate que se fue muy cerca del palo izquierdo.

Cuando parecía que River estaba cada vez más cerca de abrir el marcador, Millonarios respondió: Leonardo Castro cabeceó la pelota a los 27 minutos y exigió una tapada del arquero juvenil Santiago Beltrán. Esta jugada fue clave en la primera parte, ya que después el conjunto de Hernán Torres emparejó el partido e incluso encontró algunos espacios en la defensa de los de Núñez. En este marco, Carlos Sarabia trepó sobre el lateral derecho y disparó a los 44 minutos, aunque su intento no inquietó al Millonario.

El único gol del partido llegaría a los 68 minutos del segundo tiempo a través de un penal ejecutado por Montiel. River pudo estirar la ventaja mediante otro penal que ejecutó Agustín Ruberto, pero fue atajado por el arquero rival. A los 86 minutos el equipo de Gallardo se quedó con uno menos tras la expulsión de Juan Portillo, luego de cortar una ocasión manifiesta de gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxpugliese92/status/2010524915430998159&partner=&hide_thread=false

River vs. Millonarios de Colombia, por la Serie Río de la Plata: formaciones

Gallardo dispuso que Vera debute como titular contra el equipo colombiano, mientras que el uruguayo Matías Viña es suplente y el juvenil Facundo González juega su primer partido como lateral izquierdo en la Primera División. Por su parte, Aníbal Moreno no integra el banco.

En tanto, el DT también resolvió que Beltrán sea el arquero del equipo de Núñez, debido a que Franco Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho, Ezequiel Centurión se fracturó la muñeca y Jeremías Ledesma regresó a Rosario Central.

Por otro lado, Millonarios disputa su primer partido después de un golpe en el mercado de pases en Sudamérica: Radamel Falcao, el máximo goleador en la historia de la Selección colombiana y con una destacada trayectoria en Europa, regresó al club. No obstante, el delantero de 39 años no es titular ni integra el banco de suplentes.

Tras el cruce con el conjunto colombiano, el elenco de Gallardo se concentrará en su segundo amistoso en 2026, que se llevará a cabo el sábado desde las 22 contra Peñarol de Uruguay.

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
  • Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Álex Paz, Danovis Banguero; David Mackalister Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.
Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero es el conductor de River.

Juan Fernando Quintero es el conductor de River.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lucas Pratto va por la marca goleadora en la Copa Libertadores.

Lucas Pratto seguirá su carrera en el exterior y jugará la Libertadores con un particular equipo

Santiago Beltrán, del amateurismo al arco de River en el inicio del 2026.

Fue delantero, estudia Economía y será el arquero titular de River en el arranque de 2026

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

Matías Viña fue presentado como refuerzo de River.

Matías Viña fue oficializado como refuerzo del River de Marcelo Gallardo: los detalles de su llegada

Gallardo podría perder una pieza clave en el equipo.

Bomba en River: un referente del Millonario está en la mira del Genoa de De Rossi

Sebastián Villa: el supuesto sondeo de River Plate puso en alerta a una agrupación feminista del equipo de Núñez. 

River Feminista manifestó un "repudio absoluto" ante la posible incorporación de Sebastián Villa al equipo

Rating Cero

Maia Reficco en un posteo de Franco Colapinto.
play

Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

Ciro Martínez y Luli Bass

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

últimas noticias

play
Maia Reficco en un posteo de Franco Colapinto.

Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

Hace 21 minutos
Quini 6: resultados del sorteo 3.338 del domingo 11 de enero de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.338 del domingo 11 de enero de 2025

Hace 22 minutos
Se necesitaron $2.128.461 en diciembre para ser considerados de clase media.

Una familia tipo de CABA necesitó más de $1,3 millones en diciembre para no ser pobre

Hace 1 hora
Javier Milei cumplió su segundo año como mandatario el 10 de diciembre.

Milei mantiene casi un 50% de imagen positiva y Kicillof sigue siendo el opositor más valorado

Hace 1 hora
“A mí no me vas a decir boluda”, amenazó la mujer con el bate en la mano.

Una turista argentina protagonizó un escándalo en Punta del Este: se enojó porque le tocaron bocina y bajó del auto con un bate de béisbol

Hace 1 hora