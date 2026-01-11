11 de enero de 2026 Inicio
ANSES deposita hasta $341.000 en enero 2026 a desempleados: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago de una asistencia económica para personas sin trabajo formal durante el primer mes de 2026, con montos que dependen de los aportes y la antigüedad previa.

El cobro en enero se organiza por DNI y se concentra en la última semana del mes.

El cobro en enero se organiza por DNI y se concentra en la última semana del mes.

  • El beneficio está destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa propia.
  • El monto varía entre un piso y un tope vinculados al salario mínimo vigente.
  • El cobro se realiza a fines de enero según la terminación del DNI.
  • El trámite requiere una solicitud previa y validación de la situación laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) depositará en enero de 2026 la Prestación por Desempleo para trabajadores formales que quedaron sin empleo por motivos ajenos a su voluntad, con un monto que puede llegar hasta $341.000 según cada caso particular.

Los montos se ajustan en función del salario mínimo y la historia laboral de cada solicitante.
Prestación por Desempleo de ANSES: estos son los montos variables de enero 2026

La Prestación por Desempleo apunta a trabajadores formales que quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad.

La Prestación por Desempleo apunta a trabajadores formales que quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo está dirigida a personas que se desempeñaban en relación de dependencia y fueron desvinculadas sin causa, por cierre o quiebra de la empresa, o por finalización de contratos temporales. Anses evalúa el tipo de vínculo laboral y los aportes realizados antes del despido.

En el caso del personal permanente, se exige un mínimo de seis meses de aportes dentro de los últimos tres años. Para trabajadores temporarios o de temporada, el requisito es acreditar más de 90 días trabajados en el último año. Los obreros de la construcción deben demostrar al menos ocho meses de aportes en los dos años previos a la finalización de la obra.

Montos de la Prestación por Desempleo de ANSES en enero 2026

El valor de la prestación está atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En enero de 2026, el monto mínimo equivale al 50% del SMVM, fijado en $170.500, mientras que el tope alcanza el 100%, es decir $341.000. El importe final no es uniforme: se calcula de manera individual según la historia laboral y los aportes previos, siempre dentro de esos márgenes. Se trata de un ingreso mensual transitorio que busca amortiguar el impacto económico de la pérdida del empleo.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Anses informó que los pagos se realizarán en los últimos días de enero de 2026, con un cronograma escalonado según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

El monto del beneficio se define según el salario mínimo y los aportes realizados antes del despido.

El monto del beneficio se define según el salario mínimo y los aportes realizados antes del despido.

Una vez aprobado el trámite, el organismo notifica la fecha exacta de cobro. La gestión se realiza de forma digital desde el sitio oficial, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y adjuntando la documentación que respalde la desvinculación laboral.

