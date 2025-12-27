Para autos y motos: a cuánto llega la VTV en enero 2026

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento en el cuadro tarifario de la Verificación Técnica Vehicular obligatoria, con nuevos valores que entran en vigencia a partir del 16 de enero.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzará a regir durante el verano de 2026 . Esta actualización tarifaria apunta a ajustar los valores del servicio obligatorio de revisión mecánica en todo el territorio bonaerense de cara a la próxima temporada estival.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 369/2025, publicada en el Boletín Oficial de la provincia. Este marco normativo define los nuevos parámetros económicos que regirán para las plantas verificadoras y garantiza la continuidad del sistema de control de seguridad vial en la región.

El ajuste dispuesto por las autoridades establece una suba del 21% sobre las tarifas vigentes. El incremento impactará de manera directa en los propietarios de vehículos livianos, incluidos aquellos con un peso de hasta 2.500 kilos, quienes deberán abonar el nuevo valor para obtener la oblea habilitante.

A partir de mediados de enero de 2026, realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires tendrá un costo considerablemente más alto. De acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución N° 369/2025, la tarifa básica para los autos particulares, la categoría más frecuente, registrará un aumento que llevará el valor final cerca de los $100.000, con un impacto directo en el presupuesto de los conductores durante la temporada de verano.

En concreto, el precio para los vehículos livianos con un peso de hasta 2.500 kilos quedará fijado en $97.057,65, IVA incluido. Este monto comenzará a aplicarse desde el 16 de enero de 2026, por lo que quienes tengan vencimientos a comienzos del mes o consigan turno antes de esa fecha todavía podrán abonar el valor vigente durante 2025.

El ajuste establecido ronda el 21,8% en relación con las tarifas anteriores. Esta actualización responde a la fórmula definida en los pliegos de concesión, que determina que la tarifa básica represente el 7% del salario básico de un operario de categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre el sindicato SMATA y la cámara de verificadores CAVEA. Los últimos acuerdos paritarios impulsaron la necesidad de adecuar el costo del servicio para sostener ese criterio.

El nuevo esquema tarifario incluye también aumentos para otras categorías de vehículos. Las motocicletas deberán abonar $38.801,03, mientras que los vehículos pesados con un peso superior a 2.500 kilos tendrán una tarifa de $174.604,64. En el caso de remolques, semirremolques y acoplados, los valores se ubicarán entre los $58.201 y los $87.302, según la capacidad de carga.

La VTV constituye un requisito obligatorio para circular tanto por rutas provinciales como nacionales, especialmente durante el período de vacaciones, cuando los controles viales se intensifican. Deben realizar el trámite todos los autos particulares con más de dos años de antigüedad o que superen los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Circular con la verificación vencida puede derivar en sanciones económicas que superan ampliamente el costo del trámite.

Para solicitar turno, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial del Ministerio de Transporte y respetar el cronograma establecido según la terminación de la patente. Se aconseja gestionar la verificación con anticipación debido a la alta demanda habitual de enero. Al momento de asistir a la planta, resulta obligatorio presentar la cédula verde o azul, el DNI, el comprobante de seguro vigente y contar con los elementos de seguridad reglamentarios, como matafuegos cargado y balizas.