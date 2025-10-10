10 de octubre de 2025 Inicio
YPF firmó un acuerdo para exportar gas de Vaca Muerta hacia Italia

La petrolera estatal, que preside Horacio Marín, selló un convenio para el proyecto de venta de 12 millones de toneladas anuales de GNL desde el yacimiento petrolífero argentino.

El Presidente encabezó la reunión con directivos de YPF y ENI.

YPF anunció la firma de un nuevo acuerdo de ingeniería final con la empresa italiana ENI, con el objetivo de exportar gas natural licuado (GNL) desde el yacimiento petrolífero en Vaca Muerta.

Francos, sobre el swap de EEUU: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina"

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el titular de la compañía estatal, Horacio Marín, y su par de ENI, Claudio Descalzi, en la Quinta Presidencial de Olivos. También participó de la reunión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Esta es la inversión más grande de la historia de Argentina y generará hasta 20 mil millones de dólares anuales, convirtiéndose en uno de los desarrollos energéticos más importantes de América Latina", anunciaron en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en la red social X.

Va a generar 50 mil puestos de trabajo directo e indirecto hasta el 2030 Va a generar 50 mil puestos de trabajo directo e indirecto hasta el 2030

"¿Qué significa este acuerdo? Nuestro objetivo es que el país exporte más de 30 mil millones de dólares a partir de 2031. Estamos en camino porque se está realizando el primer oleoducto (...) La producción que vamos a exportar significa duplicar la producción de Vaca Muerta del año pasado. Es un número muy grande: tenemos que hacer 800 pozos", describió Marín.

