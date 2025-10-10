YPF firmó un acuerdo para exportar gas de Vaca Muerta hacia Italia La petrolera estatal, que preside Horacio Marín, selló un convenio para el proyecto de venta de 12 millones de toneladas anuales de GNL desde el yacimiento petrolífero argentino. Por







El Presidente encabezó la reunión con directivos de YPF y ENI.

YPF anunció la firma de un nuevo acuerdo de ingeniería final con la empresa italiana ENI, con el objetivo de exportar gas natural licuado (GNL) desde el yacimiento petrolífero en Vaca Muerta.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el titular de la compañía estatal, Horacio Marín, y su par de ENI, Claudio Descalzi, en la Quinta Presidencial de Olivos. También participó de la reunión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Esta es la inversión más grande de la historia de Argentina y generará hasta 20 mil millones de dólares anuales, convirtiéndose en uno de los desarrollos energéticos más importantes de América Latina", anunciaron en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en la red social X.

