En medio de la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional, la cadena de supermercados Coto empezó a vender ropa de la marca estadounidense H&M, una de las empresas de fast fashion más conocidas a nivel mundial que ahora, por primera vez, desembarca en Argentina.
La noticia se conoció a través de redes sociales, cuando usuarios e influencers se sorprendieron al encontrar las prendas en algunas sucursales de la cadena y empezaron a compartir fotos y videos. La cartelería anticipa la llegada de una "cápsula exclusiva" como parte de la oferta de ropa de Coto.
La colección de H&M está disponible desde el 1 de diciembre en locales de Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata, es decir, todos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, y se vende en la sección de indumentaria de cada sucursal.
La novedad se enmarca en la decisión del Gobierno de eliminar las restricciones a las importaciones en 2024, lo que propició que empresas como Shein, Temu y Amazon irrumpieran con fuerza en el mercado local. Según el Indec, en la actualidad el 70% de la indumentaria proviene del exterior, cuando históricamente estaba situada en un 40%.
Cuánto sale la ropa de H&M en Argentina
Según el relevamiento compartido por usuarios en redes sociales, los valores promedio de la ropa de H&M en las sucursales de Coto son los siguientes: