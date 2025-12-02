La ropa de H&M ya está disponible en Argentina: dónde se puede comprar Tras la apertura de las importaciones, la famosa marca estadounidense de fast fashion desembarcó en el país, aunque no lo hizo con local propio. Qué prendas están disponibles y cuánto salen. Por + Seguir en







La ropa de H&M está disponible en una cadena de supermercados. X @jefadelahorro

En medio de la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional, la cadena de supermercados Coto empezó a vender ropa de la marca estadounidense H&M, una de las empresas de fast fashion más conocidas a nivel mundial que ahora, por primera vez, desembarca en Argentina.

La noticia se conoció a través de redes sociales, cuando usuarios e influencers se sorprendieron al encontrar las prendas en algunas sucursales de la cadena y empezaron a compartir fotos y videos. La cartelería anticipa la llegada de una "cápsula exclusiva" como parte de la oferta de ropa de Coto.

La colección de H&M está disponible desde el 1 de diciembre en locales de Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata, es decir, todos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, y se vende en la sección de indumentaria de cada sucursal.

La novedad se enmarca en la decisión del Gobierno de eliminar las restricciones a las importaciones en 2024, lo que propició que empresas como Shein, Temu y Amazon irrumpieran con fuerza en el mercado local. Según el Indec, en la actualidad el 70% de la indumentaria proviene del exterior, cuando históricamente estaba situada en un 40%.

Cuánto sale la ropa de H&M en Argentina Según el relevamiento compartido por usuarios en redes sociales, los valores promedio de la ropa de H&M en las sucursales de Coto son los siguientes: