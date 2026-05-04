4 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La recaudación tributaria no repunta: abril cerró con otra baja y ya son nueve meses consecutivos

La recaudación tributaria cayó un 4% en términos reales en abril 2026 y acumuló nueve meses consecutivos de caídas. Los tributos más afectados fueron los vinculados al comercio exterior y la seguridad social.

Por
El estancamiento en varios sectores limita la base imponible.

El estancamiento en varios sectores limita la base imponible.

La recaudación tributaria cayó un 4% en términos reales en abril 2026, acumulando nueve meses consecutivos de bajas, pese a un aumento nominal del 27% frente al mismo mes de 2025. Los tributos más afectados fueron los vinculados al comercio exterior y la seguridad social.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y desempleo Plan 2, este martes 5 de mayo

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque represente una nueva caída en los ingresos fiscales, se trata de una de las más leves de los últimos meses. Esto se debería a que las bases de comparación comienzan a equilibrarse. La merma en los ingresos fiscales responde a una combinación de elementos estructurales y coyunturales.

En primer lugar, el comercio exterior muestra una marcada contracción tanto en exportaciones como en importaciones, lo que repercute directamente en los derechos de exportación, que registraron una baja real del 34,4%. A ello se suma la política tributaria, que redujo las alícuotas aplicadas a productos clave como soja, trigo y maíz respecto de 2025, disminuyendo la recaudación vinculada al sector agroexportador.

Exportaciones Telam.jpg
El superávit total del comercio exterior es de u$s 14,3 mil millones.

El superávit total del comercio exterior es de u$s 14,3 mil millones.

El mercado laboral también aporta un factor negativo: la caída del empleo registrado y la pérdida de poder adquisitivo reducen los aportes a la seguridad social, debilitando una de las principales fuentes de ingresos del fisco y sumándose al estancamiento de la actividad económica.

Dentro del panorama general, solo dos tributos lograron crecer en términos reales: el impuesto a los combustibles, con un incremento del 31,7%, y el impuesto al cheque, que avanzó un 2,2%. Ambos se destacan como excepciones en un contexto de contracción generalizada.

Desempleo

El ajuste fiscal también se refleja en la coparticipación. Según estimaciones, cada argentino sufrió un recorte acumulado de aproximadamente $765.000 en los últimos dos años, lo que evidencia el peso del ajuste sobre las transferencias a las provincias y, en consecuencia, sobre los recursos disponibles en cada distrito.

Por lo tanto, la recaudación tributaria argentina sigue en declive real, con especial impacto en comercio exterior y seguridad social, aunque algunos tributos como combustibles muestran señales de recuperación.

Noticias relacionadas

La empresa fabricaba suelas de goma y otras bases de calzado.

Cerró una histórica fábrica de calzados en Córdoba y le debe el sueldo a los 40 empleados que despidió

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Qué montos rigen en el monotributo de ARCA a partir de este mes en 2026

Quienes planifiquen viajes domésticos y necesiten llevar más equipaje deberán contemplar este nuevo costo.

Adiós al carry on gratis en la tarifa base de Aerolíneas Argentinas: cuánto costará incluirlo

Aumenta el sueldo de las trabajadoras de casas particulares.

Empleadas domésticas, con aumento en mayo 2026: cuánto cobrarán por hora

Los ADRs suben en Wall Street.

El riesgo país subió a 555 puntos y el S&P Merval en dólares registró mínimos en un mes y medio

inflacion: cuando el indec dara a conocer el ipc de abril 2026 y que dicen las estimaciones privadas

Inflación: cuándo el INDEC dará a conocer el IPC de abril 2026 y qué dicen las estimaciones privadas

Rating Cero

Ricardo y Marta Fort.
play

Marta Fort estimó cuánto gasta en una salida con amigas en Miami y reconoció: "Me abaraté un poco"

En un momento, se hartó de Hollywood y eligió otra pasión: se dedicó a ser jugadora profesional de póker en diferentes eventos de Las Vegas. 

Shannon Elizabeth fue actriz de American Pie y ahora se filtró cuánto gana por su cuenta de OnlyFans

Martín Lamela puso punto final a su relación con Adabel Guerrero.

El tercero en discordia tiene nombre y apellido: la bomba que lanzó el amante de Adabel Guerrero e hizo hablar al marido

Oriana Sabatini firmando su primera novela Podría quedarme acá.

Oriana Sabatini presentó su primer libro y reveló que perdió un embarazo mientras lo escribía

Elmúsico Pity Álvarez enfrentará el Tribunal Oral Nº 29 el 10 de agosto.

Cristian Pity Álvarez irá a juicio oral: la Justicia reanudó el proceso y fijó fecha

Juana Viale le reveló una infidencia a La One y ella lo contó en su programa.

Moria Casán destapó un incómodo momento de Juana Viale: "Estaba enojada con..."

últimas noticias

El incidente se produjo una semana después del intento de atentado contra Donald Trump.

El Servicio Secreto de EEUU baleó a un hombre armado en las inmediaciones de la Casa Blanca

Hace 6 minutos
El niño desaparecido se llama Nahuá Santos Riquelme.

Desapareció un niño de seis años en Corrientes y activaron la Alerta Sofía

Hace 1 hora
Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

Marcos Galperin le respondió a Coscu: "Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65, no sos jubilado"

Hace 1 hora
Un puma adulto se metió en el garage de un vecino de Bariloche. 

Un puma suelto en Bariloche: apareció refugiado en el garaje de una casa

Hace 1 hora
El momento en que el gendarme  Héctor Jesús Guerrero dispara contra el fotógrafo Pablo Grillo.

El fiscal Taiano pidió juicio oral para el gendarme que disparó contra Pablo Grillo

Hace 1 hora