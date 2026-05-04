La recaudación tributaria no repunta: abril cerró con otra baja y ya son nueve meses consecutivos

La recaudación tributaria cayó un 4% en términos reales en abril 2026 y acumuló nueve meses consecutivos de caídas. Los tributos más afectados fueron los vinculados al comercio exterior y la seguridad social.

La recaudación tributaria cayó un 4% en términos reales en abril 2026, acumulando nueve meses consecutivos de bajas , pese a un aumento nominal del 27% frente al mismo mes de 2025. Los tributos más afectados fueron los vinculados al comercio exterior y la seguridad social .

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque represente una nueva caída en los ingresos fiscales, se trata de una de las más leves de los últimos meses . Esto se debería a que las bases de comparación comienzan a equilibrarse. La merma en los ingresos fiscales responde a una combinación de elementos estructurales y coyunturales.

En primer lugar, el comercio exterior muestra una marcada contracción tanto en exportaciones como en importaciones, lo que repercute directamente en los derechos de exportación, que registraron una baja real del 34,4%. A ello se suma la política tributaria , que redujo las alícuotas aplicadas a productos clave como soja, trigo y maíz respecto de 2025, disminuyendo la recaudación vinculada al s ector agroexportador .

El mercado laboral también aporta un factor negativo: la caída del empleo registrado y la pérdida de poder adquisitivo reducen los aportes a la seguridad social, debilitando una de las principales fuentes de ingresos del fisco y sumándose al estancamiento de la actividad económica.

Dentro del panorama general, solo dos tributos lograron crecer en términos reales: el impuesto a los combustibles, con un incremento del 31,7%, y el impuesto al cheque, que avanzó un 2,2%. Ambos se destacan como excepciones en un contexto de contracción generalizada.

Desempleo

El ajuste fiscal también se refleja en la coparticipación. Según estimaciones, cada argentino sufrió un recorte acumulado de aproximadamente $765.000 en los últimos dos años, lo que evidencia el peso del ajuste sobre las transferencias a las provincias y, en consecuencia, sobre los recursos disponibles en cada distrito.

Por lo tanto, la recaudación tributaria argentina sigue en declive real, con especial impacto en comercio exterior y seguridad social, aunque algunos tributos como combustibles muestran señales de recuperación.