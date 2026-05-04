El fiscal Taiano pidió juicio oral para el gendarme que disparó contra Pablo Grillo

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, por el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo ocurrido en marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso, en el marco de una protesta de jubilados. El funcionario judicial afirmó que los efectivos "actuaron de manera desproporcionada e irracional".
Segun publicó la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito, el gendarme enfrentará cargos por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por idéntica razón, cometido en cinco oportunidades. Según la acusación, el imputado disparó una pistola lanza gases de forma horizontal hacia la multitud. El fiscal subrayó que el uniformado actuó con "plena conciencia de que infringía las normas".
El reportero gráfico recibió el impacto de una granada de gas en su cabeza mientras realizaba su labor profesional a 47 metros de distancia de los efectivos. El proyectil le provocó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. A raíz de estas heridas, el trabajador de prensa padece hoy un deterioro marcado en sus funciones cognitivas y comunicativas.
La investigación determinó que Guerrero efectuó seis disparos sin que existiera un contexto de agresión previa hacia la fuerza de seguridad. Taiano indicó que el cabo primero "se apartó de las normas que regulan el uso legítimo de la fuerza e incumplió los protocolos establecidos para la utilización del armamento".
El fiscal Taiano rechaza los argumentos técnicos de la defensa
La fiscalía descartó el planteo de la defensa sobre la supuesta ausencia de intención lesiva en la conducta del gendarme. El Ministerio Público remarcó que el acusado cuenta con amplia formación en escuadrones contradisturbios desde el año 2015. El manual del arma prohíbe de manera estricta el disparo directo hacia las personas por el riesgo de muerte que esto implica.
Los peritajes audiovisuales confirmaron que Guerrero disparó en ángulo horizontal y no de manera oblicua hacia el suelo como indica el reglamento. El fiscal Taiano manifestó que "su accionar representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico".
El requerimiento final concluyó que la fuerza empleada resultó excesiva porque la multitud ya se retiraba del lugar al momento de las detonaciones. El dictamen recordó que el respeto a la protesta pacífica es la regla y el Estado tiene la "obligación activa de prevenir y sancionar cualquier conducta que intente desnaturalizarla o reprimirla".