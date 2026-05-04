4 de mayo de 2026 Inicio
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Qué montos rigen en el monotributo de ARCA a partir de este mes en 2026

La agencia de recaudación estatal establece montos según el tipo de prestación y el nivel de ingresos anual para categorizar.

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ARCA
  • ARCA mantiene vigentes desde mayo de 2026 los valores actualizados del monotributo.
  • El ajuste aplicado surge de una suba del 14,28% basada en el IPC del segundo semestre de 2025.
  • Las cuotas mensuales y los topes de facturación se redefinieron en todas las categorías.
  • El esquema continuará sin cambios hasta la próxima actualización prevista para septiembre.

ARCA definió los parámetros de los contribuyentes adheridos al régimen simplificado del monotributo, que comenzaron mayo de 2026 con actualizaciones en las cuotas mensuales y en los límites de facturación.

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La agencia de recaudación (ARCA) ratificó que se mantienen vigentes los valores establecidos a comienzos de año, luego de la actualización que tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025, que fue del 14,28%. Este ajuste impacta de forma directa en la economía cotidiana de los monotributistas, ya que determina cuánto pagan y hasta qué nivel de ingresos pueden permanecer dentro del mismo régimen.

Monotributo ARCA
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

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El sistema de ARCA continúa organizado por categorías que combinan escalas de facturación anual con montos mensuales diferenciados según el tipo de actividad, ya sea prestación de servicios o venta de bienes. En este marco, el límite inferior arranca en la categoría A con un tope cercano a los $10,2 millones anuales, mientras que el máximo permitido dentro del régimen se ubica en la categoría K, con más de $108 millones por año.

Cuáles son los montos del monotributo de ARCA en mayo 2026

Las cuotas mensuales presentan diferencias progresivas según la categoría y la actividad. En los primeros niveles, la categoría A tiene un valor de $42.386,74 y la categoría B asciende a $48.250,78. A partir de la categoría C comienzan las distinciones: en ese caso, el monto es de $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para bienes.

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En la categoría D, los valores se ubican en $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes, mientras que en la categoría E trepan a $102.537,97 y $92.658,35, respectivamente. En la categoría F, las cuotas alcanzan los $129.045,32 en servicios y $111.198,27 en bienes, y en la categoría G llegan a $197.108,23 y $135.918,34.

En los tramos superiores, la categoría H exige pagos de $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes. La categoría I eleva esos valores a $824.802,26 y $406.512,05, mientras que la categoría J fija cuotas de $999.007,65 y $497.059,41. Finalmente, la categoría K establece montos de $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para actividades comerciales. El esquema vigente se mantendrá hasta septiembre, cuando se aplique una nueva actualización en función de la inflación del primer semestre de 2026.

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