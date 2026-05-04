4 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y desempleo Plan 2, este martes 5 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 5 de mayo de 2026 con respecto a Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2.

En mayo también se aplica un aumento por movilidad del 3,4%, en línea con la inflación reciente.
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Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de Abril con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.

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