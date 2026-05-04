4 de mayo de 2026 Inicio
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Los ADRs suben hasta un 4,4% en Wall Street, pero el riesgo país trepa hasta los 540 puntos

Los activos argentinos se recuperan, en la previa del viaje de Javier Milei a Estados Unidos para reunirse con empresarios y en medio de la guerra en Medio Oriente.

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Los ADRs suben en Wall Street.

Los ADRs suben en Wall Street.

Los bonos soberanos en dólares bajan en Wall Street en sintonía con las caídas en la plaza local, en la previa de la nueva visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos y en medio de la tensión por el despliegue del Ejército del país norteamericano de dos destructores con misiles guiados en Medio Oriente.

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El S&P Merval desciende un 1,8% a 2.781.927,070 puntos, mientras que las acciones líderes con más disminuciones son las de Pampa Energía (-3,3%), YPF (-2,8%) y Banco Macro (-2,7%). En contrapunto, la mayoría de los ADRs operan con subas en Wall Street, encabezadas por Edenor (+4,4%), Transportadora de Gas del Sur (+2,7%) y BBVA (+2,6%).

wall street
Los ADRs suben en Wall Street.

Los ADRs suben en Wall Street.

En tal sentido, el riesgo país alcanza los 540 puntos y los bonos en dólares operan a la baja. "Las últimas dos semanas estuvieron dominadas por la resiliencia de los mercados financieros y la inminencia de resultados corporativos críticos, factores que se yuxtaponen con reajustes geopolíticos de gran calado y potenciales cambios significativos en la política monetaria estadounidense", remarcaron desde Delphos Investment, según consignó Ámbito.

Por su parte, el analista de inversiones en IOL Damián Vlassich se refirió a los movimientos del S&P Merval: "A diferencia de la euforia vista en Wall Street, la plaza bursátil local cerró abril con signo negativo. El índice Merval no pudo esquivar el impacto de la mayor aversión al riesgo emergente y la volatilidad del petróleo, registrando una caída del 6,75% en pesos y del 8,7% en dólares, en un panel líder donde la marea roja fue la norma".

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