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Moria Casán destapó un incómodo momento de Juana Viale: "Estaba enojada con..."

La nieta de Mirtha Legrand fue la gran ganadora de los Martín Fierro de la Moda 2026. Sin embargo, un comentario de un famoso modisto la perturbó y se lo reveló a La One durante la gala de una revista.

Juana Viale le reveló una infidencia a La One y ella lo contó en su programa.

Juana Viale le reveló una infidencia a La One y ella lo contó en su programa.

Moria Casán reveló en su programa un incómodo momento vivido por la gran ganadora de la noche de los Martín Fierro de la Moda 2026, Juana Viale. En la gala de la revista Caras, la nieta de Mirtha Legrand le confesó a La One que la incomodó el comentario de un famoso modista y que la vibra de la ceremonia fue decadente.

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Entre bambalinas y flashes, Juana Viale compartió con Moria Casán una infidencia de la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026, donde se consagró como la gran ganadora de la noche. La One, fiel a su estilo, lo contó al aire y reveló que la nieta de Mirtha se mostró indignada por el comentario del modisto Fabián Medina Flores, quien la calificó como “una de las peor vestidas de la ceremonia

"Estábamos en la tapa de Caras y me decía que estaba vampirizada, no por ir a un evento, sino por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada", reveló la diva en La Mañana con Moria (El Trece) y añadió: "Decía que todo el mundo vibraba mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda. Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida y que lo va a invitar al programa".

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Para cerrar y con su estilo filoso, La One sostuvo que Juanita se encontraba muy molesta por todo lo vivido en la gala a pesar de ser la más premiada de la velada. Si bien la conductora no estaba enojada con los organizadores ni con la ceremonia en sí, sintió la mala vibra del ambiente y de los invitados: "Estaba enojada con la vibra de la gente del Martín Fierro", reveló la exvedette.

La nieta de la diva de los almuerzos fue la gran protagonista de los Martín Fierro de la Moda 2026, al recibir el Martín Fierro de Oro y el premio a Mejor estilo en conducción femenina. La ceremonia organizada por APTRA la destacó por su labor televisiva y por su look diseñado por Gino Bogani: un vestido satinado aguamarina de líneas rectas y mangas largas. El galardón de Oro le fue entregado por Iván de Pineda, ganador de la edición anterior.

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