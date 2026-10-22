Las ventas en supermercados y mayoristas no repuntan: cayeron más del 3% interanual en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en los supermercados bajaron un 3,7%, mientras que en los mayoristas un 3,6%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que las ventas en supermercados bajaron un 3,7% en agosto en la comparación interanual y un 0,8% con respecto a julio. También detalló que se registraron caídas en los autoservicios mayoristas, aunque crecieron en los centros de compras.

Rebotaron las acciones argentinas, pero el riesgo país no cedió y sigue arriba de los 670 puntos

En un informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el octavo mes del año: "En agosto de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025".

"En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una baja de 0,3% respecto al mes anterior" , agregó en esta línea.

En tanto, destacó el monto que se alcanzó en agosto: "Para agosto de 2026, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron 2.616.930,1 millones de pesos , lo que representa un incremento de 24,2% respecto al mismo mes del año anterior".

En este marco, el Indec marcó los movimientos en distintos rubros. "En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron 'Carnes', con 38,5% ; 'Verdulería y frutería', con 32,6%; 'Artículos de limpieza y perfumería', con 25,6%; y 'Alimentos preparados y rotisería', con 25,1%", señaló.

Las ventas en los autoservicios mayoristas también bajaron más del 3% interanual en agosto

Por otro lado, el Indec alertó que las ventas en autoservicios mayoristas también disminuyeron en agosto en la comparación interanual: "En agosto de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 3,6% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una caída de 2,9% respecto a igual período de 2025".

"En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior", indicó.

Cayeron las ventas en autoservicios mayoristas. X (@INDECArgentina)

En tanto, detalló el monto alcanzado: "Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 395.434,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,7% respecto al mismo mes del año anterior".

"En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron 'Verdulería y frutería', con 35,5%; 'Lácteos', con 30,2%, 'Almacén', con 29,8%; y 'Carnes', con 29,1%", señaló el organismo.

Las ventas en centros de compras crecieron interanualmente en agosto

También, con respecto a los centros de compras, marcaron que "en agosto de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 3,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución de 1,2% respecto a igual período de 2025".

"En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 3,3% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior", expresó el Indec.

Las ventas en centros de compras subieron en agosto. X (@INDECArgentina)

En tal sentido, agregaron que "las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 698.563 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 24,3%".

En tanto, se refirieron a las distintas jurisdicciones: "En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, fueron de 229.711 millones de pesos, lo que significa un aumento de 20,4% con relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de 144.669 millones de pesos, lo que representa un incremento de 20,1% respecto a agosto de 2025. Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo fueron de 47.567 millones de pesos, lo que representa una suba de 23,9% respecto a igual mes del año anterior. Por último, la Región Norte y la Región Patagonia tuvieron un valor de 34.601 y 36.579 millones de pesos, con un aumento de 21,9% y 32,2%, respectivamente".