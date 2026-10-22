22 de octubre de 2026 Inicio
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Las ventas en supermercados y mayoristas no repuntan: cayeron más del 3% interanual en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en los supermercados bajaron un 3,7%, mientras que en los mayoristas un 3,6%.

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Las ventas en supermercados

Las ventas en supermercados, en caída libre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que las ventas en supermercados bajaron un 3,7% en agosto en la comparación interanual y un 0,8% con respecto a julio. También detalló que se registraron caídas en los autoservicios mayoristas, aunque crecieron en los centros de compras.

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En un informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el octavo mes del año: "En agosto de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025".

"En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una baja de 0,3% respecto al mes anterior", agregó en esta línea.

Las ventas en supermercados cayeron en agosto.

Las ventas en supermercados cayeron en agosto.

En tanto, destacó el monto que se alcanzó en agosto: "Para agosto de 2026, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron 2.616.930,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 24,2% respecto al mismo mes del año anterior".

En este marco, el Indec marcó los movimientos en distintos rubros. "En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron 'Carnes', con 38,5%; 'Verdulería y frutería', con 32,6%; 'Artículos de limpieza y perfumería', con 25,6%; y 'Alimentos preparados y rotisería', con 25,1%", señaló.

Las ventas en los autoservicios mayoristas también bajaron más del 3% interanual en agosto

Por otro lado, el Indec alertó que las ventas en autoservicios mayoristas también disminuyeron en agosto en la comparación interanual: "En agosto de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 3,6% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una caída de 2,9% respecto a igual período de 2025".

"En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior", indicó.

Cayeron las ventas en autoservicios mayoristas.

Cayeron las ventas en autoservicios mayoristas.

En tanto, detalló el monto alcanzado: "Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 395.434,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,7% respecto al mismo mes del año anterior".

"En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron 'Verdulería y frutería', con 35,5%; 'Lácteos', con 30,2%, 'Almacén', con 29,8%; y 'Carnes', con 29,1%", señaló el organismo.

Las ventas en centros de compras crecieron interanualmente en agosto

También, con respecto a los centros de compras, marcaron que "en agosto de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 3,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución de 1,2% respecto a igual período de 2025".

"En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 3,3% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior", expresó el Indec.

Las ventas en centros de compras subieron en agosto.

Las ventas en centros de compras subieron en agosto.

En tal sentido, agregaron que "las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 698.563 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 24,3%".

En tanto, se refirieron a las distintas jurisdicciones: "En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, fueron de 229.711 millones de pesos, lo que significa un aumento de 20,4% con relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de 144.669 millones de pesos, lo que representa un incremento de 20,1% respecto a agosto de 2025. Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo fueron de 47.567 millones de pesos, lo que representa una suba de 23,9% respecto a igual mes del año anterior. Por último, la Región Norte y la Región Patagonia tuvieron un valor de 34.601 y 36.579 millones de pesos, con un aumento de 21,9% y 32,2%, respectivamente".

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