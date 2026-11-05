"Plan autitos": el Gobierno lanzó préstamos del Banco Nación al 25% para reactivar la industria automotriz

Tras la caída del 14% en la producción de octubre, el ministerio de Economía impulsó una línea de créditos que permite financiar hasta el 100% del valor de automóviles cero kilómetro y usados de hasta 10 años de antigüedad. El monto máximo alcanza los $50 millones, con un plazo de cancelación de hasta 72 meses.

El Banco Nación presentó este jueves una línea de créditos para la compra de vehículos con el fin de reactivar el sector tras la caída del 14% en la producción automotriz de octubre .

El REM del Banco Central estimó una leve suba en las expectativas de inflación para octubre: se ubicó en 1,8%

El plan permite financiar hasta el 100% del valor de automóviles cero kilómetro y usados de hasta 10 años de antigüedad . El monto máximo alcanza los $50 millones , con un plazo de cancelación de hasta 72 meses.

El producto se tramita de forma digital en la concesionaria solo con el documento de identidad. La línea ofrece una tasa fija del 25% para quienes cobran sus haberes en el banco, poseen tarjeta de crédito de la entidad y contratan el seguro automotor allí. Los solicitantes que no cumplen con los requisitos acceden a una tasa general del 46%.

Como referencia, un préstamo de $15 millones a 36 meses paga una primera cuota de $662.022 con la tasa preferencial, y de $895.841 con la tasa general.

La medida de estímulo crediticio se aplica de manera exclusiva a unidades de producción nacional. La normativa excluye a los autos importados para concentrar el impulso en las fábricas locales y proteger las ventas del mercado interno.

El esquema contempla una segunda etapa a partir de un acuerdo entre el Estado, la entidad bancaria y las ocho terminales automotrices.

El Tesoro aportará fondos a un plazo mayor al de las colocaciones tradicionales para aumentar los recursos disponibles. El banco canaliza esos fondos hacia las fábricas y sus empresas financieras para que ofrezcan créditos directos a los compradores. Las automotrices operan con bancos o con estructuras propias para brindar alternativas de pago con condiciones más convenientes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó los lineamientos de la iniciativa ante representantes de la Unión Industrial Argentina. La propuesta se suma a otras medidas oficiales que buscan sostener el consumo frente a la retracción de la actividad.