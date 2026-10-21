Rebotan las acciones argentinas en Wall Street, pero el riesgo país no cede y sigue arriba de los 670 puntos

Telecom encabezó las subas de las acciones argentinas en Nueva York hasta un 4,6%, mientras que el índice MSCI Merval ganó 1,6%. Los bonos en dólares terminaron con resultados mixtos y el riesgo país subió 0,3%.

Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo país cotiza a 674 puntos.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street ADR s registraron un marcado repunte dejando atrás las presiones de las últimas jornadas. El sector financiero e industrial encabezó las subas con Telecom Argentina ganando un 4,6%, seguida por Globant (+4,4%), Grupo Financiero Galicia (+3,8%) y Grupo Supervielle (+3,2%). En la bolsa porteña la tendencia acompañó y el índice MSCI Merval trepó un 1,6% hasta los 99.531 puntos.

Aunque los títulos bajo ley argentina avanzaron como el Bonar 2029 (+1,14%) , seguido por el Bonar 2035 (+0,41%) , el Bonar 2038 (+0,40%) y el Bonar 2041 (+0,19%) . El Bonar 2030 , en cambio, terminó prácticamente estable, con una baja de 0,03%, los Globales retrocedieron en su mayoría. El Global 2038 cedió 0,25% ; el Global 2035 y el Global 2046 bajaron 0,18% ; el Global 2030 perdió 0,16% ; el Global 2041 retrocedió 0,14% , y el Global 2029 cayó 0,06% .

Ante este escenario el riesgo país argentino avanzó un 0,3% y se ubicó en los 674 puntos básicos , luego de alcanzar un pico máximo del día de 710 unidades.

El comportamiento del mercado externo resultó un r espiro para los activos locales , con la estabilización de la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años en torno al 5,1% y la moderación en los tiempos del petróleo. De cara a los próximos meses, los analistas de la plaza financiera evalúan tres posibles escenarios para el riesgo país :

Escenario base (600 - 700 puntos): continuidad en los niveles actuales, supeditada al rumbo de las tasas internacionales y al precio de los commodities.

Escenario optimista (550 - 600 puntos): factible hacia fin de año si se afianzan los rendimientos globales y el Banco Central sostiene la acumulación de reservas.

Escenario de estrés (+700 puntos): una eventual aceleración de las tasas en Estados Unidos que vuelva a castigar a la deuda emergente.

Actividad económica débil y datos del Banco Central

En el plano económico, el INDEC comunicó que la actividad avanzó apenas 0,1% mensual desestacionalizado en agosto y cayó 1,7% interanual. Además, revisó la contracción de julio de 2,9% a 2,8% mensual. Los números confirmaron una recuperación todavía moderada de la economía real, situándose en rangos similares a los de comienzos de año.

En contraposición, el Banco Central mantuvo su dinámica compradora en el mercado oficial de cambios, superando los u$s1.100 millones adquiridos en lo que va del mes y empujando las reservas brutas por encima de los u$s50.000 millones.

En el segmento cambiario, el dólar mayorista operó en la franja de $1.525-$1.527, mientras que los tipos de cambio financieros se ubicaron en $1.546 para el MEP y $1.624 para el Contado con Liquidación (CCL), dejando la brecha en torno al 7%.