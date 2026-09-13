13 de septiembre de 2026 Inicio
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La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y lleva casi dos años de suba continua

En la comparación interanual sumó un alza de 10,3 puntos porcentuales y en entidades no bancarias superó el 31%, según un reciente informe de la consultora Eco Go y la Universidad Austral.

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La morosidad sigue creciendo en Argentina.

La morosidad sigue creciendo en Argentina.

La morosidad de las familias argentinas volvió a aumentar en julio, alcanzando el 18% del total del crédito, y se acerca a los dos años de subas mensuales seguidas, según reflejó un informe elaborado por la consultora Eco Go y la Universidad Austral.

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El Monitor Mensual de Crédito a las Familias evidenció el 21° incremento mensual consecutivo en el nivel de irregularidad, acumulando un alza de 10,3 puntos porcentuales en la comparación interanual.

La tasa de mora en Argentina escaló a 17,4% en junio, según el Mapa de la Deuda.

La tasa de mora en Argentina escaló a 17,4% en junio, según el Mapa de la Deuda.

Si se analiza el impacto por cantidad de personas y no solo por montos adeudados, la proporción de deudores en mora trepó al 26,6% del total de titulares de crédito. Esto implica un aumento del 0,3% en el mes y un incremento de 8,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

Por su parte, el stock total de la deuda informada de las familias ascendió a $99,4 billones a precios de julio de 2026. En términos reales, el crédito registró una contracción del 0,7% respecto de junio, aunque sostiene una expansión del 4,7% en la medición interanual.

Cuál es el origen de los préstamos: bancario vs. no bancario

Al referirse al origen de los préstamos, el reporte indicó que en el sistema financiero tradicional representa el 85,4% del crédito total ($84,9 billones) y registra un índice de mora por monto del 15,8%.

En el caso de los proveedores no financieros de crédito (PNFC), como las emisoras de tarjetas no bancarias y las fintechs, los créditos abarcan el 14,6% del mercado ($14,5 billones), pero su nivel de morosidad asciende al 31,3%, concentrando la mayor fragilidad del sistema.

Durante la conferencia, se explicó que el presidente Javier Milei instruyó a su equipo económico a avanzar con este plan que, según sus palabras, apunta a saldar una deuda histórica con los ahorristas argentinos.

Durante la conferencia, se explicó que el presidente Javier Milei instruyó a su equipo económico a avanzar con este plan que, según sus palabras, apunta a saldar una deuda histórica con los ahorristas argentinos.

Como dato moderadamente positivo, el estudio destaca que la mora operativa, indicador que abarca los atrasos en situaciones 3 y 4, excluyendo la cartera irrecuperable en situación 5, se ubicó en el 11,8% del crédito, empezando a mostrar signos de estabilización o meseta.

Las provincias con mayor y menor morosidad

Entre las provincias con mayor morosidad por monto, aparecen La Rioja (25,3%), Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En contraste, los índices más bajos se observan en La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%).

Asimismo, el trabajo puntualizó que la relación entre el crédito a las familias y el Producto Bruto Geográfico provincial es más elevada en Tucumán (13,5%), Catamarca (12,3%) y Formosa (11,8%), por lo que en esas provincias se da el mayor nivel de endeudamiento.

En relación con la evolución del crédito real mensual, el informe detalló que La Pampa fue la única provincia con crecimiento real en el mes (+0,5%), en tanto que Chaco sufrió la mayor caída (-2,1% real).

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