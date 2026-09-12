Cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES en septiembre 2026 Los beneficios para jóvenes brindan una ayuda económica para estudiantes de distintos niveles educativos. Conocé todo lo que hay que saber sobre el programa este mes. Por Agregar C5N en









Las Becas Progresar brindan una ayuda económica mensual para estudiantes que cumplen con los requisitos del programa.

Qué son las Becas Progresar de ANSES.

Quiénes pueden acceder al programa.

Cómo solicitar la beca.

Cómo consultar el estado del beneficio. Las Becas Progresar de ANSES en septiembre 2026 representan una ayuda económica mensual para estudiantes que buscan completar sus estudios en distintos niveles educativos. El programa contempla diferentes líneas de asistencia, con requisitos específicos según la formación y la edad de cada postulante. Cuáles son los requisitos para acceder.

En septiembre de 2026, la prestación alcanza los $35.000 mensuales y está destinada a estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Entre los principales criterios se encuentran la edad, la situación educativa, los ingresos del grupo familiar y determinados requisitos vinculados con la residencia y la vacunación.

El monto de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales. Considerando las doce cuotas correspondientes a la primera convocatoria, el total anual alcanza los $420.000. Sin embargo, quienes ingresan al programa no reciben inicialmente el total de la prestación. En esos casos, se abona el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la regularidad académica ante la institución educativa.

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES en septiembre 2026 Las Becas Progresar cuentan con distintas modalidades, por lo que las condiciones de acceso varían según el nivel de estudios que realice cada persona. Para quienes buscan completar la educación obligatoria, pueden inscribirse estudiantes de entre 16 y 24 años, siempre que cumplan con el resto de los requisitos establecidos para el programa.

En el caso de los estudios superiores, los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años. Para quienes ya se encuentran avanzados en la carrera, el límite de edad se extiende hasta los 30 años. Además de encontrarse dentro del rango de edad correspondiente a cada modalidad, los postulantes deben cumplir una serie de condiciones para acceder a las Becas Progresar.

Uno de los requisitos es ser argentino nativo o naturalizado y, cuando corresponda, acreditar al menos dos años de residencia. También se debe contar con el esquema de vacunación completo o en curso. A su vez, existe un requisito relacionado con los ingresos: tanto los del estudiante como los de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.