Manchester City venció al United con un polémico gol de Haaland en el que intervino Enzo Fernández Los Citizens se quedaron con el clásico de la ciudad por 1 a 0 este domingo en su visita a Old Trafford, por la cuarta fecha del certamen inglés, tras una conquista de Erling Haaland que generó debate por la posición de Enzo Fernández en la previa al gol. Por Agregar C5N en









Con un polémico gol de Haaland, el City se quedó con el clásico de Manchester. Web

El Manchester City se impuso de visitante por 1 a 0 ante Manchester United este domingo en Old Trafford, por la cuarta fecha de la Premier League, en un clásico marcado por la expulsión de Phil Foden en el local y la controversia que provocó el tanto de Erling Haaland, luego de que el VAR revisara la posición adelantada de Enzo Fernández antes de convalidar la conquista.

La jugada ocurrió a los 60 minutos, cuando Josko Gvardiol envió un centro hacia el área y Haaland apareció para definir ante la salida del arquero. En primera instancia, el asistente marcó offside, pero la revisión tecnológica modificó la decisión y el árbitro Michael Oliver convalidó el tanto.

Web La controversia estuvo centrada en Fernández, quien se encontraba adelantado y quedó involucrado visualmente en la acción. Sin embargo, el análisis del VAR concluyó que el mediocampista argentino no jugó la pelota ni interfirió sobre un adversario, por lo que su posición no alcanzó para invalidar la conquista del delantero noruego.

Además, la tecnología semiautomatizada determinó que Haaland estaba habilitado porque Patrick Dorgu mantenía al atacante del Manchester City en posición reglamentaria, pese a que algunas repeticiones televisivas generaron dudas por el ángulo de las imágenes. La decisión provocó reclamos entre los futbolistas y los hinchas del United.

El Manchester City jugó con diez durante más de una hora El equipo dirigido por Enzo Maresca afrontó buena parte del clásico en inferioridad numérica, ya que Phil Foden fue expulsado a los 23 minutos por una reacción ante Bruno Fernandes. Pese a esa desventaja, los visitantes resistieron los ataques del United y encontraron en Haaland la diferencia definitiva.

Manchester United tuvo oportunidades para alcanzar el empate, pero Marcus Rashford y Kobbie Mainoo estrellaron sus remates contra el poste. En el tramo final, Gianluigi Donnarumma también apareció con una intervención clave para sostener la ventaja y permitir que el City se llevara los tres puntos de Old Trafford. Con la victoria, el Manchester City mantuvo su comienzo perfecto en la Premier League y llegó a 12 puntos sobre 12 posibles, mientras que el United quedó con apenas cuatro unidades después de cuatro jornadas. El resultado también significó el primer triunfo del City en Old Trafford desde octubre de 2023.