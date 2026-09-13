Uno por uno: estos son todos los trámites de ANSES que se pueden gestionar online

Conocé cuales son todos los trámites de ANSES que se pueden hacer de manera online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con diferentes canales digitales para realizar trámites sin tener que acercarse a una oficina. Los beneficiarios pueden gestionar sus consultas y solicitudes desde la web oficial del organismo, Atención Virtual o la aplicación Mi ANSES, ya sea desde una computadora o un celular.

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Para acceder a estas opciones es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, datos que permiten verificar la identidad de cada usuario. Una vez ingresados, se pueden iniciar distintas gestiones de manera remota.

Entre las gestiones que ANSES permite realizar de manera online se encuentran varias asignaciones familiares y prestaciones especiales. Desde los canales digitales, los usuarios pueden iniciar trámites relacionados con la Asignación por Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Matrimonio, Nacimiento y Adopción, además de solicitar la autorización para percibir la Asignación por Hijo con Discapacidad. Según el beneficio, puede ser necesario presentar documentación adicional para completar el trámite.

Estos son todos los trámites de ANSES que podés hacer de manera online.

Por otra parte, el sistema ofrece la posibilidad de consultar y descargar el recibo de haberes directamente desde los canales digitales del organismo. De esta manera, los beneficiarios pueden acceder a la información sobre sus pagos y obtener la documentación disponible sin necesidad de trasladarse hasta una oficina de ANSES.

Los trabajadores que perdieron su empleo también pueden comenzar sus trámites de manera remota a través de las plataformas de ANSES. Entre las opciones disponibles se encuentra la Prestación por Desempleo, tanto para empleados en relación de dependencia como para trabajadores de la construcción. Además, se puede solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez. En este último caso, pueden solicitarse instancias adicionales de acuerdo con la situación de cada persona.

Estas son todas las gestiones de ANSES que podés hacer de manera online. Freepik

Modificación de obra social y lugar de cobro

Los canales digitales de ANSES también ofrecen opciones para actualizar cuestiones vinculadas con la cobertura de salud y el cobro de prestaciones. Entre ellas, los trabajadores activos pueden iniciar de manera remota el cambio de obra social, mientras que jubilados y pensionados tienen la posibilidad de modificar el medio de pago de sus haberes. También se puede elegir la modalidad de cobro para determinadas asignaciones y programas sociales.

Antes de realizar cualquiera de estas modificaciones, es importante verificar que los datos personales y laborales registrados en ANSES estén actualizados y sean correctos. De esta manera, los beneficiarios pueden mantener al día la información relacionada con sus prestaciones sin necesidad de concurrir necesariamente a una oficina.

Certificados escolares y autorizaciones por discapacidad

Dentro de las gestiones que pueden realizarse a distancia también se encuentra el certificado escolar, cuya solicitud se puede iniciar mediante las plataformas habilitadas por el organismo. Lo mismo ocurre con la autorización para cobrar la Asignación por Hijo con Discapacidad, aunque en este caso ANSES puede solicitar documentación específica para completar la acreditación del beneficio.

Cuando una gestión no puede resolverse por Internet o requiere atención presencial, el beneficiario debe solicitar un turno. Al momento de hacerlo, puede elegir entre las distintas oficinas de ANSES disponibles en el país, sin que sea obligatorio seleccionar la sede correspondiente al domicilio registrado.