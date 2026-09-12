- Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2026.
- De cuánto es el bono para jubilados.
- Cuánto queda la jubilación mínima.
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Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social reciben este mes una actualización de sus haberes y un refuerzo extraordinario de hasta $70.000. Cuánto cobra un beneficiario que percibe la jubilación mínima y qué monto total cobran los jubilados de ANSES con aumento y bono en septiembre 2026.
Los ex trabajadores y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben en septiembre un nuevo aumento en sus haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional vigente.
A la actualización se suma un bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a determinados beneficiarios. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima alcanzan un ingreso total de $498.591,22 durante este mes.
Cual es el monto que reciben los jubilados de ANSES en septiembre 2026
La jubilación mínima quedó establecida en $428.591,22 para septiembre, luego de la actualización correspondiente. Los beneficiarios que cobran el haber mínimo también reciben el refuerzo extraordinario de $70.000, por lo que el monto total asciende a: $428.591,22 + $70.000 = $498.591,22
Este es el monto consolidado que perciben en septiembre quienes se encuentran dentro del haber mínimo y cumplen con las condiciones para acceder al bono completo. El refuerzo extraordinario contempla distintos montos de acuerdo con el haber mensual de cada beneficiario. Quienes reciben la jubilación mínima de $428.591,22 cobran el bono completo de $70.000.
En tanto, los jubilados que tienen un haber superior a la mínima, pero que no supera los $498.591,22, pueden recibir un bono proporcional. En estos casos, el refuerzo permite completar el ingreso hasta alcanzar ese monto.