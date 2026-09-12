Qué monto total cobran los jubilados de ANSES con aumento y bono en septiembre 2026 Los jubilados de la entidad previsional reciben este mes un aumento en sus haberes y un bono de hasta $70.000. Cuánto cobra quienes perciben la jubilación mínima. Por Agregar C5N en









Los jubilados de ANSES reciben en septiembre un aumento en sus haberes y un bono extraordinario de hasta $70.000.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2026.

De cuánto es el bono para jubilados.

Cuánto queda la jubilación mínima.

Cuándo cobran según la terminación del DNI. Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social reciben este mes una actualización de sus haberes y un refuerzo extraordinario de hasta $70.000. Cuánto cobra un beneficiario que percibe la jubilación mínima y qué monto total cobran los jubilados de ANSES con aumento y bono en septiembre 2026.

Los ex trabajadores y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben en septiembre un nuevo aumento en sus haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional vigente.

A la actualización se suma un bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a determinados beneficiarios. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima alcanzan un ingreso total de $498.591,22 durante este mes.

Cual es el monto que reciben los jubilados de ANSES en septiembre 2026 La jubilación mínima quedó establecida en $428.591,22 para septiembre, luego de la actualización correspondiente. Los beneficiarios que cobran el haber mínimo también reciben el refuerzo extraordinario de $70.000, por lo que el monto total asciende a: $428.591,22 + $70.000 = $498.591,22

Este es el monto consolidado que perciben en septiembre quienes se encuentran dentro del haber mínimo y cumplen con las condiciones para acceder al bono completo. El refuerzo extraordinario contempla distintos montos de acuerdo con el haber mensual de cada beneficiario. Quienes reciben la jubilación mínima de $428.591,22 cobran el bono completo de $70.000.

En tanto, los jubilados que tienen un haber superior a la mínima, pero que no supera los $498.591,22, pueden recibir un bono proporcional. En estos casos, el refuerzo permite completar el ingreso hasta alcanzar ese monto.