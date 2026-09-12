12 de septiembre de 2026 Inicio
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Qué monto total cobran los jubilados de ANSES con aumento y bono en septiembre 2026

Los jubilados de la entidad previsional reciben este mes un aumento en sus haberes y un bono de hasta $70.000. Cuánto cobra quienes perciben la jubilación mínima.

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Los jubilados de ANSES reciben en septiembre un aumento en sus haberes y un bono extraordinario de hasta $70.000.

Los jubilados de ANSES reciben en septiembre un aumento en sus haberes y un bono extraordinario de hasta $70.000.

  • Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2026.
  • De cuánto es el bono para jubilados.
  • Cuánto queda la jubilación mínima.
  • Cuándo cobran según la terminación del DNI.

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social reciben este mes una actualización de sus haberes y un refuerzo extraordinario de hasta $70.000. Cuánto cobra un beneficiario que percibe la jubilación mínima y qué monto total cobran los jubilados de ANSES con aumento y bono en septiembre 2026.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
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Los ex trabajadores y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben en septiembre un nuevo aumento en sus haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional vigente.

A la actualización se suma un bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a determinados beneficiarios. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima alcanzan un ingreso total de $498.591,22 durante este mes.

Cual es el monto que reciben los jubilados de ANSES en septiembre 2026

La jubilación mínima quedó establecida en $428.591,22 para septiembre, luego de la actualización correspondiente. Los beneficiarios que cobran el haber mínimo también reciben el refuerzo extraordinario de $70.000, por lo que el monto total asciende a: $428.591,22 + $70.000 = $498.591,22

Este es el monto consolidado que perciben en septiembre quienes se encuentran dentro del haber mínimo y cumplen con las condiciones para acceder al bono completo. El refuerzo extraordinario contempla distintos montos de acuerdo con el haber mensual de cada beneficiario. Quienes reciben la jubilación mínima de $428.591,22 cobran el bono completo de $70.000.

En tanto, los jubilados que tienen un haber superior a la mínima, pero que no supera los $498.591,22, pueden recibir un bono proporcional. En estos casos, el refuerzo permite completar el ingreso hasta alcanzar ese monto.

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