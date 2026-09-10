Por el ajuste de Javier Milei, los estatales perdieron un 40% de su salario y se triplicó la morosidad crediticia Un relevamiento de ATE Capital detectó la caída en el poder adquisitivo de los empleados públicos y un salto del endeudamiento irregular, que pasó de 5,43% a 18,63% en dos años. Por Agregar C5N en









Durante el gobierno de Milei los estatales perdieron un 40% de su salario y se triplicó la mora crediticia Freepik

Un estudio elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires reveló que los estatales perdieron un 40,5% en el poder de compra de su salario durante el gobierno de Javier Milei. Además, la caída del poder adquisitivo es acompañada por un fuerte aumento en los niveles de endeudamiento. Según el trabajo, la proporción de trabajadores públicos con créditos impagos pasó de 5,43% en julio de 2024 a 18,63% en junio de 2026, es decir, se multiplicó por 3,4.

El dato más preocupante, de acuerdo al informe, es que el 80,7% de quienes están en mora se ubica en categorías de alto riesgo o directamente irrecuperables, lo que en la práctica significa que no podrían saldar esas deudas solamente con su sueldo.

El endeudamiento de los estatales: sector por sector Por rama de actividad, los organismos vinculados a las fuerzas de seguridad y defensa muestran los peores números: el Ejército lidera con 30,1% de incumplimiento, escoltado por el Servicio Penitenciario Federal (28,5%) y la Policía Federal (24,2%).

El mapa también deja ver una brecha regional: mientras la Ciudad de Buenos Aires exhibe la mora más baja del país (9,56%), distritos del norte argentino y la Patagonia superan ampliamente ese nivel —La Rioja (29,38%), Formosa (28,69%) y Santa Cruz (28,55%) encabezan el ranking negativo—.

Según explica ATE, buena parte de este endeudamiento no responde a consumo discrecional sino a la necesidad de cubrir gastos básicos: alimentos, alquiler, servicios y medicamentos. La caída de ingresos, agrega el informe, también empujó a una porción de trabajadores hacia financieras y aplicaciones de préstamos no bancarias que cobran tasas mucho más altas que la banca tradicional.

En ese sentido, aunque el Banco Nación continúa siendo el acreedor con mayor cantidad de deudores (24.407 personas, con una mora de 8,56%), son las entidades privadas las que despiertan mayor alarma: Naranja Digital acumula un 31,86% de incumplimiento y la fintech Moni Online llega a un alarmante 60,53%. Por último, el relevamiento identifica que el problema golpea con más fuerza a quienes tienen mayores responsabilidades familiares: casi 9.800 trabajadores civiles de entre 36 y 55 años conforman el segmento etario más afectado por el sobreendeudamiento.