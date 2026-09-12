Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.300.000 pesos a 30 días en septiembre 2026 Si invertís en una colocación, podés obtener un rendimiento según la tasa ofrecida por cada banco. Cuánto dinero recibís al vencimiento. Por Agregar C5N en









El plazo fijo permite invertir dinero durante un período determinado y obtener un rendimiento según la tasa ofrecida por cada banco.

Cómo funciona un plazo fijo de $2.300.000 a 30 días.

Cuánto rinde una inversión a 30 días.

Qué tasas ofrecen los bancos.

Cuánto dinero se obtiene al finalizar el plazo. Plazo fijo: invertir $2.300.000 en un plazo fijo a 30 días permite conocer de antemano cuánto se obtiene al vencimiento. Cuánto rinde según la tasa del banco y qué diferencia existe entre hacerlo en sucursal o por canales digitales. cuánto podés ganar.

Los plazos fijos continúan entre las alternativas elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento en el corto plazo y conocer de antemano cuánto dinero recibirán al finalizar la inversión.

El resultado depende principalmente de la tasa nominal anual (TNA) ofrecida por cada entidad y del canal utilizado para constituir el depósito. Para una colocación de $2.300.000 durante 30 días, una pequeña diferencia en la tasa puede modificar el monto final.

Cuánto ganas por depositar $2.300.000 en un plazo fijo según el banco Tomando como referencia una TNA del 20,50%, el rendimiento estimado para una inversión de $2.300.000 durante 30 días es de aproximadamente $39.291,67.

De esta manera, al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría:

Capital inicial: $2.300.000

Intereses: $39.291,67

Monto total: $2.339.291,67 El cálculo surge de aplicar la tasa nominal anual proporcional al período de 30 días. Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las previsiones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.