Cuál es el monto que recibe cada titular de AUH de ANSES por hijo en septiembre 2026 En septiembre, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo reciben el pago correspondiente junto con los adicionales que les corresponden. Por Agregar C5N en









Conocé el monto que entrega ANSES a cada titular de AUH en septiembre de 2026. Freepik

ANSES definió los montos de la AUH y los pagos complementarios para septiembre.

El depósito varía según la cantidad de hijos a cargo.

La Tarjeta Alimentar se suma automáticamente al pago de la asignación.

El calendario de cobro se organiza según el último número del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió para septiembre de 2026 un esquema de pagos que contempla en conjunto los depósitos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

El monto de la AUH quedó establecido en $154.029,99 por hijo luego de aplicarse el incremento del 2,11% por movilidad. Sin embargo, la ANSES abona de manera mensual el 80% de ese importe, por lo que cada familia recibe $123.223,99 por niño o niña. El 20% restante, equivalente a $30.806, queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, documento que permite acreditar los controles de salud y escolaridad.

Al monto de la AUH se le suman estos complementos: Tarjeta Alimentar y Leche del Plan 1000 días. Freepik Al pago mensual de la AUH se suma de forma automática el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, cuyo importe se determina de acuerdo con la cantidad de menores que integran el grupo familiar. A su vez, quienes tienen hijos de hasta 3 años acceden al Complemento Leche del Plan 1000 Días, que durante septiembre alcanza los $58.098 por cada menor.

Qué monto reciben los titulares de AUH de ANSES por hijo en septiembre 2026 En septiembre, el depósito que recibe cada familia se determina a partir de la combinación entre la AUH y la Tarjeta Alimentar. Con el 80% de la asignación ya liquidado, las acreditaciones en cuenta bancaria quedan organizadas de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo: $123.223,99 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.473,99 .

$123.223,99 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = . Familias con 2 hijos: $246.447,98 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.746,98 .

$246.447,98 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = . Familias con 3 hijos: $369.671,97 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.096,97. ¿Cuándo se cobra la AUH en septiembre de 2026? Freepik En qué fecha se cobra AUH de ANSES en septiembre 2026 El cronograma de pagos unificados se establece de acuerdo con el último número del DNI del titular, que determina la fecha en la que se acredita el dinero:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.