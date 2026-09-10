El FMI sigue de cerca el aumento de la morosidad, aunque no advierte un "riesgo significativo" para el sistema financiero

El Fondo Monetario Internacional detalló que el porcentaje del monto en comparación con el PBI, que ronda el 8%, "es una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina”. El organismo confirmó que la tercera revisión del acuerdo comenzará este mes.

El FMI sigue "de cerca" el aumento de la morosidad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) explicó que "sigue de cerca" el incremento en las tasas de morosidad de los argentinos , aunque consideró que no representa un "riesgo significativo" para la estabilidad financiera del país.

Por el ajuste de Milei, los estatales perdieron un 40% de su salario y se triplicó la morosidad

La vocera del FMI, Julie Kozack, señaló que “estamos siguiendo de cerca el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares; sin embargo, no consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país”.

“El endeudamiento de los hogares en Argentina se mantiene en niveles relativamente bajos: ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina” , explicó durante una conferencia de prensa ofrecida en Washington.

La vocera agregó que “los bancos cuentan con niveles adecuados de capital y liquidez, y disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en mora”.

Kozack volvió a destacar el programa aplicado del gobierno de Javier Milei ya que “Argentina ha logrado avances notables en la estabilización de su economía”.

“El país ha registrado superávits fiscales primarios durante dos años consecutivos, algo que no ocurría desde hace quince años. Ha logrado reducir la inflación a cerca del 30%, ha retomado la senda del crecimiento y ha reducido la pobreza”, añadió.

También resaltó que “se están recomponiendo las reservas internacionales”, aunque estimó que “la prioridad clave para Argentina sigue siendo fortalecer aún más sus marcos de políticas y su resiliencia económica”.

Consideró también que las propuestas de reforma para fortalecer la independencia del Banco Central “deberían contribuir al proceso de desinflación y, en última instancia, conducir a una mejora de los ingresos reales de los hogares argentinos a largo plazo”.

Por último, Kozack adelantó que la próxima misión del FMI para la tercera revisión "está programada para comenzar la semana del 21 de septiembre".