La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 2,2% en septiembre El índice de precios porteño subió con respecto a agosto, cuando había sido de 1,6%, y acumula un 22,7% en lo que va del año. De esta manera, reafirma las expectativas de que el dato nacional superará el 2%.







La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre, lo que marcó una aceleración respecto al 1,6% de agosto y reafirmó las expectativas de que el índice de precios nacional, que el INDEC dará a conocer el martes 14, se ubicará por encima del 2% para el mismo mes.

El Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumula una suba de 22,7% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos (IDECBA). La variación interanual se ubicó en el 35%, en el marco de un mes de septiembre marcado por la tensión cambiaria y financiera.

El informe señaló que los bienes (2,3%) subieron más que los servicios (2,1%), una tendencia contraria a lo que venía ocurriendo en los últimos meses. El impacto más importante lo tuvieron los precios de los alimentos, principalmente verduras, panificados, frutas y carnes.

Cuáles son los rubros que más subieron en septiembre La variación del IPCBA en septiembre se debió fundamentalmente a las subas en cinco divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud, y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del alza del Nivel General.