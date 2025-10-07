7 de octubre de 2025 Inicio
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 2,2% en septiembre

El índice de precios porteño subió con respecto a agosto, cuando había sido de 1,6%, y acumula un 22,7% en lo que va del año. De esta manera, reafirma las expectativas de que el dato nacional superará el 2%.

La inflación porteña fue de 2,2% en septiembre.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre, lo que marcó una aceleración respecto al 1,6% de agosto y reafirmó las expectativas de que el índice de precios nacional, que el INDEC dará a conocer el martes 14, se ubicará por encima del 2% para el mismo mes.

El Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumula una suba de 22,7% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos (IDECBA). La variación interanual se ubicó en el 35%, en el marco de un mes de septiembre marcado por la tensión cambiaria y financiera.

El informe señaló que los bienes (2,3%) subieron más que los servicios (2,1%), una tendencia contraria a lo que venía ocurriendo en los últimos meses. El impacto más importante lo tuvieron los precios de los alimentos, principalmente verduras, panificados, frutas y carnes.

Inflación CABA septiembre 2025 07-10-25

Cuáles son los rubros que más subieron en septiembre

La variación del IPCBA en septiembre se debió fundamentalmente a las subas en cinco divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud, y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del alza del Nivel General.

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%): impactaron principalmente las actualizaciones en los gastos comunes de vivienda y de los alquileres, además de los servicios para la reparación del hogar.
  • Transporte (3,5%): incidieron los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos junto con las subas de los pasajes aéreos y de los automóviles.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%): los principales impulsos provinieron de verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), pan y cereales (2,2%), frutas (6,5%) y carnes y derivados (1,1%).
  • Salud (2%): por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.
  • Recreación y cultura (3,1%): impactaron las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.
