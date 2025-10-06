REM del Banco Central: el Mercado estima que la inflación no bajará del 2% hasta 2026 También calculan que el dólar oficial cerrará 2025 en $1.536 y que el crecimiento del PBI será menor al 4%. Del relevamiento fueron parte consultoras, centros de investigación y entidades financieras. Por







El Banco Central difundió el nuevo REM.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que fue llevado a cabo por el Banco Central, expuso que los gurúes del mercado estimaron que la inflación fue del 2,1% en septiembre, por lo que empeoraron las proyecciones ya que en el relevamiento anterior había marcado un 1,8%.

En un informe, el REM del Banco Central marcó que un relevamiento de consultoras, centros de investigación y entidades financieras arrojó que la inflación de septiembre fue del 2,1%, mientras se espera por el dato oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 14 de octubre.

En tal sentido, marcaron que se espera un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2% en octubre, del 2,1% en noviembre y del 2% en diciembre. Además, de cara a 2026, estimaron que se registrará un 1,9% en enero y un 1,7% en febrero y marzo.

Banco central El estudio fue difundido por el Banco Central.

En tanto, también advirtieron que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se mantendrá por debajo del 4%, ya que calcularon una suba del 3,9% en 2025 y del 3% en 2026 y 2027.