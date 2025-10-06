6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

REM del Banco Central: el Mercado estima que la inflación no bajará del 2% hasta 2026

También calculan que el dólar oficial cerrará 2025 en $1.536 y que el crecimiento del PBI será menor al 4%. Del relevamiento fueron parte consultoras, centros de investigación y entidades financieras.

Por
El Banco Central difundió el nuevo REM.

El Banco Central difundió el nuevo REM.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que fue llevado a cabo por el Banco Central, expuso que los gurúes del mercado estimaron que la inflación fue del 2,1% en septiembre, por lo que empeoraron las proyecciones ya que en el relevamiento anterior había marcado un 1,8%.

Los salarios formales caen 11% en términos reales desde el inicio del gobierno de Milei, según el nuevo IPC
Te puede interesar:

Los salarios formales caen 11% en términos reales desde el gobierno de Milei, según el nuevo IPC

En un informe, el REM del Banco Central marcó que un relevamiento de consultoras, centros de investigación y entidades financieras arrojó que la inflación de septiembre fue del 2,1%, mientras se espera por el dato oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 14 de octubre.

En tal sentido, marcaron que se espera un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2% en octubre, del 2,1% en noviembre y del 2% en diciembre. Además, de cara a 2026, estimaron que se registrará un 1,9% en enero y un 1,7% en febrero y marzo.

Banco central
El estudio fue difundido por el Banco Central.

El estudio fue difundido por el Banco Central.

En tanto, también advirtieron que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se mantendrá por debajo del 4%, ya que calcularon una suba del 3,9% en 2025 y del 3% en 2026 y 2027.

En este marco, con respecto a los valores del dólar, advirtieron que "la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 por dólar para el promedio de octubre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para octubre es $1.471/USD".

"Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 50,5% (+9,3 p.p. respecto del REM previo), añadieron sobre el final del año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Inflación: las panaderías bonaerenses aumentan un 12% el precio del pan

Inflación: las panaderías bonaerenses aumentan un 12% el precio del pan

La recaudación de septiembre cayó 9% en términos reales y complica aún más el escenario fiscal

La recaudación de septiembre cayó 9% en términos reales y complica aún más el escenario fiscal

La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

En agosto el consumo cayó un 0,6% mensual.

Advierten que en agosto el consumo cayó un 0,6% mensual

Octubre arranca con subas en alquileres, transporte, prepagas, colegios y servicios

Octubre arranca con subas en alquileres, transporte, prepagas, colegios y servicios

Aseguran que el INDEC utiliza la canasta básica de 2004.

Desde la UCA aseguraron que "lo que bajó es el indicador, no la pobreza"

Rating Cero

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Wos anunció su vuelta a la música.

Wos vuelve a la música con un show en el Estadio Obras: cuándo y dónde comprar las entradas

Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. 

Esta película de Marvel iba a estrenarse después de Avengers 5 pero sería cancelada: cuál es

Hacia la segunda mitad del documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, disponible en Netflix a partir del jueves, 2 de octubre, el propio Duki resume sobre los versos de “No vendo trap”, su primera canción: “Conté mi vida, lo que yo hacía todos los días.
play

Rockstar, DUKI desde el fin del mundo es el documental que todos ven en Netflix: qué cuenta

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump publicó su primer video en TikTok y le habló a los jóvenes: "Me deben una"

Hace 16 minutos
play

Kicillof, sobre el acto de Milei en el Movistar Arena: "Hay que despertarlo, está fuera de la realidad"

Hace 16 minutos
La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Hace 27 minutos
Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hace 37 minutos
play

Cristian Ritondo, sobre la renuncia de José Luis Espert: "Era difícil hacer campaña con él"

Hace 1 hora