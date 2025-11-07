La industria no repunta: cayó un 0,7% interanual en septiembre

El INDEC difundió el informe sobre actividad industrial en el que se observa una caída interanual del 0,7% de septiembre 2024 a septiembre 2025. Además, se advierte una baja del 0,1% en comparación a agosto, por ende, la industria cayó 3,6% en los últimos cuatro meses: el sector textil fue el más golpeado en septiembre.
INDEC compartió en su cuenta oficial de X el informe de la Industria Manufacturera. El estudio tiene como título "Índice de producción industrial manufacturero" y ofrece información detallada de las variaciones en la industria argentina y desglosa las distintas actividades que la componen, con datos duros del desarrollo de las mismas.
La división se realiza entre 9 ramas, las cuales tuvieron distintos resultados en la foto interanual hasta septiembre 2025. El sector que abarca textiles, prendas de vestir, cuero y calzado tuvo la caída mas pronunciada con un 15,9%. En tanto, la actividad que engloba otros equipos, aparatos e instrumentos tuvo un crecimiento interanual del 8,8%.
El organismo publicó también un informe sobre los números de la actividad de la construcción. El mismo muestra los resultados de la actividad y sus distintas ramas en el último periodo.