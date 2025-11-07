La industria no repunta: cayó un 0,7% interanual en septiembre La actividad del sector industrial sufrió una nueva y pronunciada caída. Respecto al mes anterior tuvo una baja del 0,1%. El informe también detalla un evolutivo en las distintas ramas del sector. Por







La industria textil argentina

El INDEC difundió el informe sobre actividad industrial en el que se observa una caída interanual del 0,7% de septiembre 2024 a septiembre 2025. Además, se advierte una baja del 0,1% en comparación a agosto, por ende, la industria cayó 3,6% en los últimos cuatro meses: el sector textil fue el más golpeado en septiembre.

INDEC compartió en su cuenta oficial de X el informe de la Industria Manufacturera. El estudio tiene como título "Índice de producción industrial manufacturero" y ofrece información detallada de las variaciones en la industria argentina y desglosa las distintas actividades que la componen, con datos duros del desarrollo de las mismas.

La división se realiza entre 9 ramas, las cuales tuvieron distintos resultados en la foto interanual hasta septiembre 2025. El sector que abarca textiles, prendas de vestir, cuero y calzado tuvo la caída mas pronunciada con un 15,9%. En tanto, la actividad que engloba otros equipos, aparatos e instrumentos tuvo un crecimiento interanual del 8,8%.

El organismo publicó también un informe sobre los números de la actividad de la construcción. El mismo muestra los resultados de la actividad y sus distintas ramas en el último periodo.