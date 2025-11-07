7 de noviembre de 2025 Inicio
La industria no repunta: cayó un 0,7% interanual en septiembre

La actividad del sector industrial sufrió una nueva y pronunciada caída. Respecto al mes anterior tuvo una baja del 0,1%. El informe también detalla un evolutivo en las distintas ramas del sector.

El INDEC difundió el informe sobre actividad industrial en el que se observa una caída interanual del 0,7% de septiembre 2024 a septiembre 2025. Además, se advierte una baja del 0,1% en comparación a agosto, por ende, la industria cayó 3,6% en los últimos cuatro meses: el sector textil fue el más golpeado en septiembre.

Conocer la tasa nominal anual (TNA) y la tasa efectiva anual (TEA) resulta esencial.
INDEC compartió en su cuenta oficial de X el informe de la Industria Manufacturera. El estudio tiene como título "Índice de producción industrial manufacturero" y ofrece información detallada de las variaciones en la industria argentina y desglosa las distintas actividades que la componen, con datos duros del desarrollo de las mismas.

La división se realiza entre 9 ramas, las cuales tuvieron distintos resultados en la foto interanual hasta septiembre 2025. El sector que abarca textiles, prendas de vestir, cuero y calzado tuvo la caída mas pronunciada con un 15,9%. En tanto, la actividad que engloba otros equipos, aparatos e instrumentos tuvo un crecimiento interanual del 8,8%.

El organismo publicó también un informe sobre los números de la actividad de la construcción. El mismo muestra los resultados de la actividad y sus distintas ramas en el último periodo.

El Foro Económico Mundial alerta por tres posibles burbujas: criptomonedas, inteligencia artificial y deuda soberana

