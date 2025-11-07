7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Tesoro pagó un vencimiento al FMI por u$s796 millones y las reservas perforaron los u$s41.000 millones

El Gobierno canceló un vencimiento de deuda al FMI por casi u$s800 millones y los activos de Argentina quedaron en poco más de u$s40.000 millones.

Por
Banco Central de la Reepública Argentina

Banco Central de la Reepública Argentina

Redes sociales

El Tesoro realizó hoy un pago del vencimiento de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s796 millones. La gestión se realizó durante este viernes y tuvo impacto directo en las reservas del Banco Central (BCRA).

El dólar minorista ya busca el piso de los $1.400. 
Te puede interesar:

El dólar no encuentra piso, volvió a caer y cerró la semana lejos de los $1.500

El sitio Ámbito Financiero publicó que autoridades de la entidad monetaria confirmaron que, con esta cancelación de deuda, los activos internacionales del BCRA cayeron y cerró la semana en u$s40.260 millones.

Durante esta semana, en días previos al feriado bancario del último jueves, los especialistas tenían ciertas dudas acerca de donde se obtendrían los fondos con los que se efectuaría el pago.

Según informó este jueves La Nación, la operación se completó mediante un giro de 585 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). Esta información se complementa con los datos brindados por el FMI al 31 de octubre, que indicaban que Argentina contaba con 670 millones de DEGs, equivalentes a, aproximadamente, u$s910 millones. Sin embargo, hasta el mes anterior, nuestro país contaba con sólo 29,6 millones de DEGs.

Con esto, toma cuerpo la hipótesis de que el Gobierno de Javier Milei habría activado un nuevo tramo del swap de u$s20.000 millones, según el acuerdo pactado con el Tesoro de los Estados Unidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las operaciones del dólar en todos sus segmentos, se vieron afectados por el día del bancario.

Con pocas operaciones, el dólar blue siguió en baja y los financieros no repuntaron

El equipo de Luis Caputo anunció los resultados de la licitación de noviembre.

Deuda en pesos: el Gobierno logró una de sus mejores licitaciones, renovó todos los vencimientos y bajó las tasas

El Banco Central bajó la tasa de referencia en el mercado.

El Banco Central bajó las tasas de interés en medio de la calma del dólar

En el día del bancario, casi no hubo operaciones en los segmentos del dólar.

El dólar volvió a caer en todos sus segmentos, pese a la baja de tasas del BCRA

Tener trabajo ya no es sinónimo de alimentarse bien.

La crisis en números: el 15% de los asalariados en el país no logra alimentarse bien

Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral

Rating Cero

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
play

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

play

Dios desciende y Rosalía asciende en LUX, su nuevo disco

Sabrina Rojas mostró en redes la fragancia que incorporó a su rutina diaria.

Este es el perfume favorito de Sabrina Rojas: cuánto sale

Con un perfil discreto se convirtió en su nueva compañera de vida..

Diseñadora y con perfil bajo: quién es la nueva pareja de Pachu Peña

últimas noticias

Bombonera: operativo policial 

Clásico Boca-River: cuántos policías habrá, cómo será el ingreso al estadio y otros detalles del operativo de seguridad

Hace 7 minutos
Los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, fueron los responsables de redactar la propuesta parlamentaria.

El Senado de Estados Unidos le habilitó a Donald Trump iniciar acciones militares en Venezuela

Hace 10 minutos
El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

Hace 42 minutos
 María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002. 

Desaparición de Marita Verón: los detalles del caso que podría llegar a su fin luego de 23 años

Hace 1 hora
Santilli y Adorni, en una de las reuniones de esta tarde.

Santilli presentó su renuncia como diputado nacional y se prepara para jurar como ministro de Interior

Hace 1 hora