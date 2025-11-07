El Tesoro pagó un vencimiento al FMI por u$s796 millones y las reservas perforaron los u$s41.000 millones El Gobierno canceló un vencimiento de deuda al FMI por casi u$s800 millones y los activos de Argentina quedaron en poco más de u$s40.000 millones. Por







El Tesoro realizó hoy un pago del vencimiento de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s796 millones. La gestión se realizó durante este viernes y tuvo impacto directo en las reservas del Banco Central (BCRA).

El sitio Ámbito Financiero publicó que autoridades de la entidad monetaria confirmaron que, con esta cancelación de deuda, los activos internacionales del BCRA cayeron y cerró la semana en u$s40.260 millones.

Durante esta semana, en días previos al feriado bancario del último jueves, los especialistas tenían ciertas dudas acerca de donde se obtendrían los fondos con los que se efectuaría el pago.

Según informó este jueves La Nación, la operación se completó mediante un giro de 585 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). Esta información se complementa con los datos brindados por el FMI al 31 de octubre, que indicaban que Argentina contaba con 670 millones de DEGs, equivalentes a, aproximadamente, u$s910 millones. Sin embargo, hasta el mes anterior, nuestro país contaba con sólo 29,6 millones de DEGs.

Con esto, toma cuerpo la hipótesis de que el Gobierno de Javier Milei habría activado un nuevo tramo del swap de u$s20.000 millones, según el acuerdo pactado con el Tesoro de los Estados Unidos.