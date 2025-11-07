La inflación de octubre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,2% El índice elaborado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño estuvo impulsado por alzas en los rubros de vivienda, alimentos, transporte, salud y gastronomía. De esta manera, la acumulada alcanzó el 25,3%, mientras que la anual el 33,6%. Por







La inflación de septiembre fue del 2,2%.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,2% en octubre lo que implicó que se mantuvo estable con respecto al mes previo. La variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: vivienda, agua, electricidad, y gas, alimentos y bebidas, transporte y salud. De esta forma, la acumulada ya alcanza el 25,3% y la anual, 33,6%.

"La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes, de las prendas de vestir y de los automóviles", detalla el informe del organismo porteño.

Por su parte, el comportamiento de los servicios reflejó principalmente aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.