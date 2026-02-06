Así será el control que ARCA endureció para billeteras virtuales que tengan moneda extranjera o criptomoneda El ente recaudador intensifica la supervisión sobre las billeteras virtuales, con foco en los ingresos en dólares provenientes del exterior y en los mecanismos de intercambio automático de información fiscal. Por + Seguir en







Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

ARCA refuerza los controles sobre billeteras virtuales, con foco en plataformas internacionales y criptoactivos.

El objetivo es reducir la informalidad y equiparar las exigencias con la banca tradicional.

Usuarios y apps deberán aportar mayor transparencia y reportar operaciones relevantes.

La medida alcanza a billeteras globales y se apoya en acuerdos de intercambio fiscal internacional. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó un refuerzo sustancial en los controles sobre las billeteras virtuales, señalando un cambio de etapa para el sector tecnofinanciero. La nueva estrategia apunta especialmente a las plataformas de alcance internacional que facilitan operaciones en moneda extranjera o con criptoactivos, instrumentos que registraron un crecimiento acelerado como alternativa al sistema bancario tradicional. A través de este esquema, el organismo busca ampliar su capacidad de seguimiento sobre movimientos de dinero que hasta el momento escapaban a ciertos controles locales.

La iniciativa tiene como finalidad principal achicar las áreas de informalidad dentro del sistema financiero, donde se canalizaban ingresos provenientes del exterior sin una fiscalización efectiva. Al avanzar sobre estos espacios, ARCA intenta equilibrar las reglas entre la banca tradicional y las herramientas digitales, garantizando que todos los flujos de capital, sin importar la tecnología utilizada o la divisa involucrada, se ajusten a las obligaciones impositivas vigentes.

ARCA Para los usuarios, el nuevo escenario implica mayores requisitos de transparencia y la necesidad de respaldar el origen de los fondos alojados en sus cuentas digitales. A su vez, las plataformas deberán informar con mayor precisión las operaciones que superen determinados montos, reduciendo el margen de anonimato en el uso de activos digitales. Con este refuerzo en el control fiscal, el organismo apunta tanto a fortalecer la recaudación como a prevenir prácticas de evasión y lavado de dinero, incorporando de manera plena a las billeteras virtuales dentro del marco regulatorio nacional.

Qué cambio tiene ARCA para algunas billeteras virtuales Esta estrategia de fiscalización se inscribe dentro de un sólido sistema de intercambio internacional de información tributaria que conecta a la Argentina con Estados Unidos, Europa y los países que integran la OCDE. A partir de esta cooperación, ARCA amplía su capacidad de control sobre plataformas del exterior utilizadas con frecuencia por freelancers para cobrar honorarios en moneda extranjera fuera del circuito local. La incorporación a estas redes de datos apunta a reducir el anonimato de las cuentas radicadas en otros países y a garantizar que los ingresos por servicios exportados queden debidamente incorporados al esquema impositivo nacional.

ARCA La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. Pexels El sustento legal y operativo de este monitoreo descansa en regulaciones alineadas con los estándares más avanzados a nivel global, como la Resolución General 5804/2025 de ARCA y el Formulario 1099-DA del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, creado para el seguimiento de activos digitales. A estas herramientas se suman marcos internacionales como el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y la Directiva DAC8 de la Unión Europea, que instauran un modelo de transparencia reforzada. Bajo este enfoque, las criptomonedas y los sistemas de pago electrónico dejan de operar fuera del radar fiscal y pasan a un régimen de reportes automáticos sobre saldos y movimientos.