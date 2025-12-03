Impulsada por la carne, la inflación de noviembre volvería a ubicarse arriba del 2% El dato se desprende de los últimos estudios de consultoras privadas, donde estiman incluso que el IPC podría superar el dato de septiembre (2,1%) y octubre (2,3%). Cuál fue el rol de los precios estacionales y regulados. Por + Seguir en







El precio de la carne jugará un rol central en la inflación.

La inflación de noviembre volvería a ubicarse arriba del 2% e incluso podría superar los IPC de septiembre (2,1%) y (2,3%), marcando de esta manera la tercera suba mensual consecutiva. El dato se desprende de los últimos estudios realizados por consultoras privadas donde analizaron la importancia de la carne en el incremento, como así también el rol de los precios estacionales y regulados.

Las consultoras Equilibra y EcoGo, y Adcap Grupo Financiero coincidieron en que la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del onceavo mes del año se ubicaría en 2,5%. Con dicho incremento, la inflación acumulada llegaría al 28,9% en 2025 y a un 32,6% interanual, según el relevamiento de precios del organismo dirigido por Marina Dal Poggetto, consigna la información de Ámbito.

tarifas luz gas Las tarifas de luz y gas acompañan la suba de inflación. En la medición de la inflación también entran en juego el rol de los precios regulados, los cuales, según EcoGo, registraron un incremento promedio del 2,1%, traccionado por subas en tarifas de luz y gas (+3,6% y +3,8% respectivamente), prepagas (+2,4% promedio), colectivos en PBA y CABA (+4,1%) y Nación (+9,7%), y combustibles (+6%).

Si bien la carne vacuna se venía subiendo desde octubre, en noviembre su alza se profundizó con una incremento del 5,8%. "A esto se suma que el precio mayorista de la carne vacuna continúa registrando aumentos, por lo que no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo", remarcaron desde EcoGo.

La OCDE aumentó las proyecciones de inflación para Argentina La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó las expectativas de crecimiento para la Argentina, que pasaron del 4,3% al 3% para 2026, y aumentó las estimaciones de inflación para el mismo período, desde el 16,5% hasta el 17,6%.

Los datos surgen del informe de Perspectivas Económicas difundido este martes, que actualizó las estimaciones publicadas en septiembre pasado. Aunque recortó sus proyecciones, el organismo anticipó que el PBI terminará este año con un alza del 4,2% tras la caída del 1,9% que registró el año pasado. En cuanto a la inflación, el informe proyectó un 41,7% para 2025, por encima del 39,8% que había calculado en septiembre, y un 16,5% en 2026. "Se necesitarán más reformas para mantener la prudencia fiscal y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento potencial", sostuvo.