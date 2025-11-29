29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuando se inaugura el Parque de Navidad de Buenos Aires en 2025 y cómo será

El evento se realizará durante cuatro jornadas consecutivas en Plaza Sicilia. Ofrecerá luces, ferias y actividades gratuitas para toda la familia.

Por
Esta propuesta mezcla espectáculos

Esta propuesta mezcla espectáculos, paseos temáticos y espacios recreativos.

  • El Parque de Navidad porteño abrirá sus puertas del 18 al 21 de diciembre en Plaza Sicilia.
  • Ofrecerá espectáculos, propuestas gratuitas y espacios temáticos pensados para todas las edades.
  • El punto central será un jardín lumínico con instalaciones artísticas y pasillos iluminados.
  • Habrá feria de emprendedores, juegos infantiles, opciones gastronómicas y buzón para dejar cartas a Papá Noel.

Buenos Aires se encamina a vivir una nueva celebración navideña con la apertura de su Parque de Navidad 2025, un espacio público pensado para disfrutar en familia. Durante cuatro días, Plaza Sicilia será el escenario de un programa diverso de actividades vinculadas a la temporada de las fiestas.

Aventura aérea con vistas únicas en pleno valle cordobés.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el sitio ideal para saltar en paracaídas

La ciudad apuesta por este evento como una propuesta gratuita para vecinos y turistas, mezclando espectáculos, paseos temáticos y espacios recreativos. La iniciativa busca sumar alternativas culturales al aire libre en pleno cierre del año, aprovechando uno de los puntos más concurridos del Parque Tres de Febrero.

En este marco se concentra una serie de atracciones que se extenderán cada tarde, con actividades que reúnen arte, música y espacios interactivos dentro de un entorno natural muy visitado.

-Parque de Navidad - Turismo

Cómo será el Parque de Navidad de Buenos Aires y cuando se inaugura en 2025

El Parque de Navidad 2025 funcionará del 18 al 21 de diciembre en Plaza Sicilia, entre las 17 y las 22, con entrada gratuita. El sector principal será el Jardín Lumínico, un recorrido abierto con instalaciones de luces, pasillos brillantes y pequeñas intervenciones escénicas donde músicos, coros infantiles y bailarines ofrecerán presentaciones breves a lo largo de las jornadas.

El espacio contará también con un escenario para espectáculos tradicionales y números artísticos inspirados en la temporada navideña. La feria de emprendedores será otro atractivo destacado, con puestos donde se podrán adquirir regalos artesanales, adornos y piezas de diseño local.

Parque Navidad

La propuesta se completa con un área gastronómica con opciones dulces y saladas, stands de bebidas y espacios de descanso. Para los chicos habrá juegos, fotos temáticas, actividades recreativas y un buzón especial para dejarle la carta a Papá Noel. Además, otros parques de la ciudad exhibirán árboles decorados como parte del mismo programa festivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo se encuentra en el partido de Baradero y tiene menos de 200 habitantes.

Es un pueblo que está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta del mondongo

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Los destinos turísticos del país se preparan para el verano.

Verano 2026: el plan de los principales destinos turísticos del país para competir con Brasil

En Córdoba se esconde un rincón natural ideal para una escapada rápida.

Turismo en Córdoba: la olla de agua cristalina que te enamora y refresca como ninguna otra

Cada paseo invita a disfrutar de una jornada distinta en barrios emblemáticos.

Excursión ahorradora: estos diez paseos son perfectos para hacer en Buenos Aires y solo necesitás tiempo

Vuelos seguros y vistas amplias en el corazón serrano de Córdoba.

Turismo en Argentina: el destino en el que se puede volar en parapente

Rating Cero

Esta comedia romántica se estrenó en Netflix el 19 de noviembre. 
play

La película que superó a Frankenstein en Netflix: es buenísima

Estas películas son perfectas para disfrutar solo o en familia.
play

Las mejores 3 películas navideñas de Netflix para ver en diciembre 2025

Estas series navideñas son breves y muy entretenidas.
play

Las mejores 3 series navideñas de Netflix para ver en diciembre 2025

El actor atravesó momentos muy distintos y hoy transita una etapa de estabilidad junto a su esposa.

Cuáles fueron las parejas que tuvo Richard Gere y cómo se encuentra hoy en día

De Brito confirmó que habrá una nueva periodista en el programa.

Sorpresa: Ángel de Brito confirmó quién es la periodista de Telefe que se suma a LAM

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

últimas noticias

El Comité contra la Tortura de la ONU advierte sobre una “situación grave” en Argentina y reclama medidas urgentes

La ONU alertó a la Argentina por el uso detenciones arbitrarias, torturas y represión en protestas

Hace 51 minutos
Un grupo de conductores no deberán hacer la VTV en el fin de año.

Confirmado: estos conductores no deberán hacer la VTV hasta 2026

Hace 1 hora
Esta práctica te puede ayudar a vivir más según expertos.

Con este hobby hogareño podés potenciar la longevidad según un experto: de cuál se trata

Hace 1 hora
play
Esta comedia romántica se estrenó en Netflix el 19 de noviembre. 

La película que superó a Frankenstein en Netflix: es buenísima

Hace 1 hora
play
Estas películas son perfectas para disfrutar solo o en familia.

Las mejores 3 películas navideñas de Netflix para ver en diciembre 2025

Hace 1 hora