Cuando se inaugura el Parque de Navidad de Buenos Aires en 2025 y cómo será

Habrá feria de emprendedores, juegos infantiles, opciones gastronómicas y buzón para dejar cartas a Papá Noel. Buenos Aires se encamina a vivir una nueva celebración navideña con la apertura de su Parque de Navidad 2025, un espacio público pensado para disfrutar en familia. Durante cuatro días, Plaza Sicilia será el escenario de un programa diverso de actividades vinculadas a la temporada de las fiestas.

La ciudad apuesta por este evento como una propuesta gratuita para vecinos y turistas, mezclando espectáculos, paseos temáticos y espacios recreativos. La iniciativa busca sumar alternativas culturales al aire libre en pleno cierre del año, aprovechando uno de los puntos más concurridos del Parque Tres de Febrero.

En este marco se concentra una serie de atracciones que se extenderán cada tarde, con actividades que reúnen arte, música y espacios interactivos dentro de un entorno natural muy visitado.

-Parque de Navidad - Turismo Cómo será el Parque de Navidad de Buenos Aires y cuando se inaugura en 2025 El Parque de Navidad 2025 funcionará del 18 al 21 de diciembre en Plaza Sicilia, entre las 17 y las 22, con entrada gratuita. El sector principal será el Jardín Lumínico, un recorrido abierto con instalaciones de luces, pasillos brillantes y pequeñas intervenciones escénicas donde músicos, coros infantiles y bailarines ofrecerán presentaciones breves a lo largo de las jornadas.

El espacio contará también con un escenario para espectáculos tradicionales y números artísticos inspirados en la temporada navideña. La feria de emprendedores será otro atractivo destacado, con puestos donde se podrán adquirir regalos artesanales, adornos y piezas de diseño local.

Parque Navidad Buenos Aires Ciudad La propuesta se completa con un área gastronómica con opciones dulces y saladas, stands de bebidas y espacios de descanso. Para los chicos habrá juegos, fotos temáticas, actividades recreativas y un buzón especial para dejarle la carta a Papá Noel. Además, otros parques de la ciudad exhibirán árboles decorados como parte del mismo programa festivo.