Actualización: cuánto cuesta la hora de limpieza para una trabajadora de casas particulares en junio 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmó una nueva actualización salarial para el personal doméstico en Argentina y ya quedaron definidos los valores mínimos que regirán durante junio de 2026 . Estos pagos corresponden al esquema que contempla aumentos escalonados, acumulativos y la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico, de manera que impacta directamente en los ingresos de miles de trabajadoras de casas particulares en todo el país.

Según el relevamiento actualizado, la categoría más consultada por los hogares argentinos sigue siendo la de tareas generales , es decir, limpieza, lavado, planchado y mantenimiento doméstico. Para junio de 2026, el valor mínimo oficial quedó establecido en $3.600,66 por hora con retiro y $3.862,18 por hora sin retiro.

La categoría de tareas generales , que incluye limpieza, lavado, planchado, cocina básica y mantenimiento del hogar, quedó establecida con los siguientes valores mínimos. Estos corresponden al piso salarial oficial y pueden aumentar según experiencia, antigüedad, cantidad de horas trabajadas y acuerdos particulares entre empleador y trabajadora.

Tareas generales – quinta categoría

Con retiro: $3.600,66 por hora

$3.600,66 por hora Sin retiro: $3.862,18 por hora

Salario mensual mínimo

Con retiro: $441.729,02

$441.729,02 Sin retiro: $488.326,19

El acuerdo salarial aprobado para el sector estableció incrementos escalonados y acumulativos: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se resolvió incorporar al salario básico las sumas no remunerativas que habían sido fijadas previamente en marzo. El traslado se realiza en dos etapas: el 50% se incorporó en abril y el restante 50% pasará al básico en julio.

trabajadoras domésticas casas particulares 1

La actualización salarial para empleadas domésticas fijó nuevos valores mínimos para todas las categorías del régimen de casas particulares. En asistencia y cuidado de personas, la hora quedó en $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro, mientras que las tareas específicas, como cocineros y personal especializado, alcanzaron $4.083,26 y $4.453,26 respectivamente. Los supervisores registraron los montos más altos, con salarios de hasta $4.683,64 por hora y mínimos mensuales que superan los $594.000.

El nuevo esquema también elevó el adicional por zona desfavorable del 30% al 31% sobre los salarios básicos. Este plus alcanza a trabajadoras y trabajadores de provincias como La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones.

Durante 2026, los salarios del personal doméstico fueron aumentando de manera escalonada. En abril, la hora de limpieza para tareas generales arrancó en $3.491,58 con retiro y subió a $3.547,45 en mayo. En junio alcanzó los $3.600,66, mientras que para julio ya está previsto un nuevo incremento que llevará la hora con retiro a $3.651,07 y sin retiro a $3.916,25.