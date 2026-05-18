18 de mayo de 2026 Inicio
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Coparticipación: el Gobierno nacional y la Ciudad acordaron la cancelación de la deuda generada en el último año

Casa Rosada realizaba transferencias semanales directas desde el Tesoro, pero desde julio los pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló un importante saldo, que se satisfará a través de una cartera de bonos.

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El Gobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

El Gobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

GCBA

El Ministerio de Economía de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires llegaron este lunes a un acuerdo a través del cual se cancela el pago de la deuda acumulada durante el último año referida a la Coparticipación Federal de Impuestos.

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En septiembre de 2024, y bajo el visto bueno de la Justicia, los gobiernos nacional y porteño convinieron la transferencia a la Ciudad de los fondos equivalentes al coeficiente del 1,55, monto que fuera reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en su fallo cautelar de fines de 2022.

Si bien el fallo cautelar del máximo tribunal establecía que la transferencia de estos fondos debía hacerse mediante transferencia diaria del Banco Nación, ante un pedido de la Casa Rosada, la Ciudad de Buenos Aires validó que las transferencias fueran realizadas semanalmente de manera directa desde el Tesoro nacional.

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El acuerdo se fue cumpliendo durante los primeros meses del año pasado. Sin embargo, a partir de julio esos pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló la deuda que ahora se acordó cancelar.

Finalmente, tras varias negociaciones a nivel político y técnico, este lunes se logró llegar a un acuerdo a través del cual el Gobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

El pago y normalización de esta deuda había sido contemplado por el GCBA en el Presupuesto 2026 de la Ciudad.

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