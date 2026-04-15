15 de abril de 2026 Inicio
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Cuánto hubiera sido la inflación de marzo con la medición del INDEC postergada por el Gobierno

En diciembre, el Presidente había decidido aplazar el nuevo cálculo sobre el IPC, basado en la Encuesta Permanente de Hogares 2017/18. La brecha en el acumulado anual se estiró en el tercer mes del año, que marcó oficialmente 3,4%.

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La inflación de marzo hubiera sido del 3

La inflación de marzo hubiera sido del 3,65%.  

Imagen creada con IA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó el martes que la inflación correspondiente al mes de marzo fue del 3,4%, dato que representó un mal dato para el presidente Javier Milei, el cual hubiera sido peor si se hubiera calculado con la medición postergada por el Gobierno a finales de diciembre, que terminó con la salida del entonces titular del organismo, Marco Lavagna.

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Según los datos brindados por la consultora Equilibra, si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año se hubiera medido con la Encuesta Permanente de Hogares (ENGHo) el porcentual hubiera sido del 3,65%.

La brecha en el acumulado anual se estiró en el tercer mes del año, que marcó oficialmente 3,4%, un 0,25% más que lo informado por el Indec. De esta manera, la brecha en el acumulado anual se estiró en el tercer mes del año, que marcó oficialmente 3,4%.

inflación vigente

“Tras haberse compensado en el primer bimestre, las diferencias entre el IPC vigente -ponderadores de la Encuesta de gastos (ENGHo) de 2004/05- y el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) que iba a implementar Indec a partir de enero fue relevante en marzo: la inflación mensual habría sido 3,65%, acumulando 9,7% en el primer trimestre”, calculó la consultora.

Para explicar la principal diferencia entre los índices, detallan que los rubros educación y combustibles tienen en conjunto un peso 3% mayor en el IPC actualizado y que, en marzo, fueron aquellos que mayormente impulsaron la inflación.

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