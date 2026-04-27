Paro de banco este lunes 27 de abril: cómo funcionan y qué restricciones hay

El gremio anunció la medida de fuerza en reclamo por “las intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales.

El paro impulsado por La Bancaria no impactará al resto de la actividad habitual del Banco Central

Este lunes 27 de abril habrá un paro de 24 horas en los tesoros regionales del Banco Central de todo el país , según dispuso la Asociación Bancaria. Producto de ello, los usuarios tienen la duda de cómo funcionará el servicio de las entidades bancarias y si se verán afectados.

La medida de fuerza se debe al reclamo por “intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que podría cerrar 12 oficinas del BCRA en el interior del país y que podría generar el despido de 32 trabajadores.

Según informó el gremio a través de un comunicado, el paro afectará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. “Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, detalla el documento.

De igual modo, la decisión gremial no afectará al resto de la actividad habitual del Banco Central ni tampoco al funcionamiento de los bancos del sistema. De esta manera, la atención al público en las sucursales bancarias y las operaciones de la red de cajeros automáticos funcionarán con total normalidad. De igual modo, el gremio señaló que puede haber dificultades en el abastecimiento de dinero en algunas plazas del interior.

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anticipó que la decisión podría afectar a quienes soliciten billetes físicos, ya que ese día “no va a tener provisión de numerario por parte del Banco Central”.

Por lo tanto, los bancos del interior del país pueden quedarse sin fondos para hacer operaciones durante esta jornada. De igual modo, no indica que haya problemas en el servicio de atención al cliente ni que las puertas de las entidades financieras estarán cerradas por la medida de fuerza.

Por qué se lleva a cabo el paro de La Bancaria el lunes 27 de abril

El sindicato conducido por Sergio Palazzo anunció en redes sociales un paro de 24 horas y bajo el título “BCRA todo tiene un límite”, explicaron que la medida se llevará a cabo en reclamo por “las intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que “podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales”.

El gremio señaló que hay “falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA”. “De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”, adelantó La Bancaria.

Además, exigieron “garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”. “¡No al achique del BCRA! ¡No a los despidos!”, concluyó.