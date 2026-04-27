27 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Paro de banco este lunes 27 de abril: cómo funcionan y qué restricciones hay

El gremio anunció la medida de fuerza en reclamo por “las intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales.

Por
El paro impulsado por La Bancaria no impactará al restode la actividad habitual del Banco Central

El paro impulsado por La Bancaria no impactará al resto de la actividad habitual del Banco Central

Este lunes 27 de abril habrá un paro de 24 horas en los tesoros regionales del Banco Central de todo el país, según dispuso la Asociación Bancaria. Producto de ello, los usuarios tienen la duda de cómo funcionará el servicio de las entidades bancarias y si se verán afectados.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en abril.
Te puede interesar:

El dólar rebota y encara la última semana de abril por encima de los $1.400

La medida de fuerza se debe al reclamo por “intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que podría cerrar 12 oficinas del BCRA en el interior del país y que podría generar el despido de 32 trabajadores.

Cómo funcionan los bancos este lunes 27 de abril

Según informó el gremio a través de un comunicado, el paro afectará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. “Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, detalla el documento.

De igual modo, la decisión gremial no afectará al resto de la actividad habitual del Banco Central ni tampoco al funcionamiento de los bancos del sistema. De esta manera, la atención al público en las sucursales bancarias y las operaciones de la red de cajeros automáticos funcionarán con total normalidad. De igual modo, el gremio señaló que puede haber dificultades en el abastecimiento de dinero en algunas plazas del interior.

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anticipó que la decisión podría afectar a quienes soliciten billetes físicos, ya que ese día “no va a tener provisión de numerario por parte del Banco Central”.

Por lo tanto, los bancos del interior del país pueden quedarse sin fondos para hacer operaciones durante esta jornada. De igual modo, no indica que haya problemas en el servicio de atención al cliente ni que las puertas de las entidades financieras estarán cerradas por la medida de fuerza.

Por qué se lleva a cabo el paro de La Bancaria el lunes 27 de abril

El sindicato conducido por Sergio Palazzo anunció en redes sociales un paro de 24 horas y bajo el título “BCRA todo tiene un límite”, explicaron que la medida se llevará a cabo en reclamo por “las intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que “podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales”.

El gremio señaló que hay “falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA”. “De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”, adelantó La Bancaria.

Además, exigieron “garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”. “¡No al achique del BCRA! ¡No a los despidos!”, concluyó.

Comunicado de La Bancaria

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se movió al alza durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de abril

La divisa estadounidense.

El dólar cerró la semana al alza y superó los $1.400

La Bancaria realizará un paro en tesoros del BCRA: cómo afectará a los clientes de los bancos

Cómo afectará el funcionamiento de los bancos el paro de La Bancaria en sedes del BCRA

El dólar oficial sorprendió con su mayor salto del mes de abril.

Se despertó el dólar: anotó la mayor suba del mes y superó el techo de los $1.400

La entidad monetaria no para con su racha compradora.

El Banco Central volvió a comprar dólares, pero la suba de reservas fue acotada

La Bancaria anunció un paro para este lunes.

La Bancaria anunció un paro para este lunes: cómo afecta a los bancos

Rating Cero

Gladys mostró su nueva imagen tras visitar a su estilista.

La impresionante transformación de Gladys La Bomba Tucumana: tremendo cambio de look

Sofía Gonnet dejó atrás el rubio clásico que mantuvo durante varias temporadas.

Adiós al rubio: Sofía Gonnet sorprendió con un nuevo cambio de look

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

Adolfo Aristarain.

Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y otras figuras despidieron al director Adolfo Aristarain

La historia que compartió Maia Reficco y el momento en que fueron captados por las cámaras en boxes.

Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en boxes y la actriz compartió una foto romántica

La confesión de Maglietti sobre sus comienzos en los medios: Elegí el mal menor. 

Alejandra Maglietti reveló la insólita reacción de su abuela tras su desnudo en una revista erótica

últimas noticias

Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Hace 8 minutos
Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado del 1 de mayo en 2026

Hace 17 minutos
Los delincuentes chocaron el Peugeot 207 con el que intentaban escapar de la Policía.

Robo y persecución en San Justo: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

Hace 33 minutos
Aristóbulo del Valle es un lugar ideal para compartir aventuras, caminar por la selva, descubrir nuevos rincones y refrescarse en sus aguas. 

El maravilloso destino argentino con miradores, cascadas y artesanías: cuál es y dónde queda

Hace 41 minutos
Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final del músico de una reconocida banda de cumbia

Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final de un músico de una reconocida banda de cumbia

Hace 1 hora