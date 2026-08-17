17 de agosto de 2026 Inicio
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La actividad metalúrgica cayó 4,4% en julio y acumula una baja de 5,5% en 2026

El sector volvió a mostrar una fuerte contracción interanual y utilizó apenas el 39,2% de su capacidad instalada. El empleo también retrocedió y siete de cada diez empresas no esperan cambios en la producción durante el próximo trimestre.

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La actividad metalúrgica cayó 4,4% en julio y acumula una baja de 5,5% en 2026

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La actividad metalúrgica registró una caída interanual del 4,4% en julio y acumuló una contracción del 5,5% en los primeros siete meses del año, de acuerdo con el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

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En la comparación con junio, la producción mostró una variación positiva de apenas 0,1%, mientras que el uso de la capacidad instalada se ubicó en 39,2%. El indicador sufrió una baja de 6 puntos porcentuales respecto de julio de 2025 y reflejó el bajo nivel de utilización de las plantas industriales.

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El relevamiento elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA mostró retrocesos en la mayoría de los rubros. Bienes de Capital encabezó las caídas, con una baja interanual del 9,5%, seguido por Maquinaria Agrícola (-7,7%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%) y Equipamiento Médico (-3,9%).

Autopartes fue el único sector que presentó una mejora mensual, con un incremento del 1,9%, aunque acumula una contracción del 3,1% durante el último semestre.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la producción continúa estancada y que los niveles de productividad se encuentran entre los más bajos de los últimos años. En ese contexto, planteó la necesidad de impulsar herramientas que favorezcan la inversión y permitan sostener el empleo industrial.

La caída también se extendió a todas las provincias relevadas. Córdoba registró el mayor descenso, con 7,9%, seguida por Buenos Aires (-5,8%), Mendoza (-4,6%), Entre Ríos (-4,2%) y Santa Fe (-3,8%).

En materia laboral, el sector registró una reducción interanual del empleo del 2,2%. A su vez, las perspectivas para los próximos meses se mantienen débiles: siete de cada diez empresas consultadas no esperan modificaciones en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.

Informe completo

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