La actividad metalúrgica cayó 4,4% en julio y acumula una baja de 5,5% en 2026 El sector volvió a mostrar una fuerte contracción interanual y utilizó apenas el 39,2% de su capacidad instalada. El empleo también retrocedió y siete de cada diez empresas no esperan cambios en la producción durante el próximo trimestre. Por Agregar C5N en









La actividad metalúrgica cayó 4,4% en julio y acumula una baja de 5,5% en 2026 FREEPIK

La actividad metalúrgica registró una caída interanual del 4,4% en julio y acumuló una contracción del 5,5% en los primeros siete meses del año, de acuerdo con el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

En la comparación con junio, la producción mostró una variación positiva de apenas 0,1%, mientras que el uso de la capacidad instalada se ubicó en 39,2%. El indicador sufrió una baja de 6 puntos porcentuales respecto de julio de 2025 y reflejó el bajo nivel de utilización de las plantas industriales.

Crisis en la industria metalúrgica: los principales sectores afectados El relevamiento elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA mostró retrocesos en la mayoría de los rubros. Bienes de Capital encabezó las caídas, con una baja interanual del 9,5%, seguido por Maquinaria Agrícola (-7,7%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%) y Equipamiento Médico (-3,9%).

Autopartes fue el único sector que presentó una mejora mensual, con un incremento del 1,9%, aunque acumula una contracción del 3,1% durante el último semestre.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la producción continúa estancada y que los niveles de productividad se encuentran entre los más bajos de los últimos años. En ese contexto, planteó la necesidad de impulsar herramientas que favorezcan la inversión y permitan sostener el empleo industrial.