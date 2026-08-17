El homenaje del Gobierno a José de San Martín: "Para él, solo lo que nos hace libres nos va a hacer felices" A 176 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el Ejecutivo publicó un video en redes sociales destacando distintos valores del prócer. Por Agregar C5N en









Este lunes se cumplen 176 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La cuenta oficial de Casa Rosada publicó este lunes un video alusivo al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se conmemora cada 17 de agosto. Allí, el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, coronel mayor (R) Hernán Federico Cornut, destacó del prócer "ese amor por la libertad, esa presunción de que solo lo que nos hace libres nos va a hacer felices" y que "nunca se entrometió en la gestión de cómo llevaban adelante los procesos políticos".

"Su coraje, su genio militar y su entrega absoluta a la causa de la libertad hicieron posible una de las gestas más extraordinarias de nuestra historia y lo consagraron como uno de los grandes héroes de nuestra Nación", destaca la publicación en las redes sociales del Gobierno.

Tras repasar algunos aspectos de su biografía, Cornut destacó dos elementos que, según él, hacen a "el perfil más importante del Padre de la Patria". "El primero es ese amor por la libertad, esa presunción de que solo lo que nos hace libres nos va a hacer felices", señaló.

Además, remarcó que "nunca se entrometió en la gestión de cómo llevaban adelante los procesos políticos; fue un libertador, no un conquistador".

"San Martín nos interpela. Creo que es un ejemplo a imitar y que deberíamos preguntarnos en el día a día si somos merecedores de todo ese legado de austeridad, valentía, coraje, desinterés y amor por la Patria", concluye el material.