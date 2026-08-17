17 de agosto de 2026 Inicio
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Apagón masivo en La Plata: qué dice el comunicado de la empresa y cuándo podría restablecerse el servicio

La empresa informó que el incendio se originó durante la madrugada en la Subestación Tolosa y que el suministro permanece afectado en distintos sectores de La Plata. Se implementó un operativo con personal técnico y grupos electrógenos.

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Apagón masivo en La Plata: qué dice el comunicado de la empresa proveedora de energía eléctrica

Apagón masivo en La Plata: qué dice el comunicado de la empresa proveedora de energía eléctrica

Tras la explosión de la central eléctrica que provocó un apagón masivo en la ciudad de La Plata y localidades cercanas, la empresa Edelap publicó un comunicado en el que dio detalles del hecho y detalló las tareas que realiza para recuperar el servicio.

El incendio de la estación eléctrica de Edelap dejó a miles de usuarios sin luz en La Plata y alrededores.
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El incidente ocurrió alrededor de las 2:30, por motivos que todavía son investigados, en la instalación ubicada sobre la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. El foco fue controlado mediante un operativo conjunto entre Bomberos, Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y trabajadores de la compañía.

Como medida preventiva, fueron evacuados vecinos de inmuebles ubicados en las inmediaciones de la central eléctrica. Según detalló la empresa, el corte afecta a sectores del casco urbano platense y a los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

Cómo será el operativo para recuperar el suministro

La distribuidora puso en marcha tareas para reconfigurar la red y recuperar progresivamente el servicio. La prioridad está puesta en los establecimientos considerados esenciales, especialmente los centros de salud.

"Nuestros equipos están trabajando en la reconfiguración de la red y la reposición progresiva del servicio, priorizando establecimientos de salud y servicios esenciales, informó la empresa.

Para avanzar con la reposición, la empresa desplegó personal técnico y grupos electrógenos en distintos puntos afectados. Edelap aseguró que mantendrá el operativo de manera continua hasta alcanzar la normalización del suministro. "Seguimos trabajando de manera ininterrumpida hasta normalizar el suministro", señalaron en el comunicado.

La compañía también pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y señaló que comunicará las novedades a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, Edelap no informó un horario estimado para la restitución total del servicio en todos los domicilios afectados por el apagón.

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