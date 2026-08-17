17 de agosto de 2026 Inicio
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El mensaje de Scaloni para Las Leonas y Los Leones en pleno Mundial de hockey: "Nos van a llevar a los más alto"

El entrenador campeón del mundo envió un mensaje de apoyo a los dos equipos nacionales que disputan el Mundial en Bélgica y Países Bajos. Los Leones vienen de golear a Japón, mientras que Las Leonas empataron ante Estados Unidos.

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Lionel Scaloni alentó a Las Leonas y Los Leones en pleno Mundial de hockey: Van a llevar nuestros colores a los más alto

Lionel Scaloni alentó a Las Leonas y Los Leones en pleno Mundial de hockey: "Van a llevar nuestros colores a los más alto"

Lionel Scaloni le envió un mensaje de aliento a Las Leonas, Los Leones y sus respectivos cuerpos técnicos en medio del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El entrenador de la Selección argentina de fútbol destacó el compromiso de ambos equipos y les deseó lo mejor durante la competencia.

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“Hola Leones, Leonas y cuerpo técnico. Les quería desear lo mejor en este mundial que van a jugar. Estoy seguro de que van a llevar nuestros colores a los más alto. Les mando un fuerte abrazo, vamos Argentina. Tienen todo nuestro apoyo”, expresó Scaloni en un video difundido antes del inicio de los partidos.

Los Leones tuvieron un auspicioso debut y derrotaron 3-0 a Japón en Amstelveen. Los goles fueron convertidos por Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella.

El seleccionado masculino volverá a jugar este martes 18 de agosto desde las 13 ante Países Bajos, en un partido clave por el liderazgo del Grupo A. Los neerlandeses también ganaron en su estreno, con un 5-1 sobre Nueva Zelanda, por lo que el encuentro será determinante para definir la punta de la zona.

Las Leonas, en tanto, comenzaron su participación con un empate 1-1 frente a Estados Unidos. Brisa Bruggesser marcó el único gol argentino en el encuentro disputado en Wavre.

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara enfrentará este lunes a Alemania desde las 12, en la segunda fecha del Grupo B. El partido representa una prueba importante para el seleccionado argentino, que necesita sumar de a tres para encaminar su clasificación a la próxima instancia.

Qué se sabe del futuro sobre el futuro de Scaloni

La continuidad de Scaloni al frente de la Selección argentina quedó en duda después del Mundial de 2026. Tras la derrota 1-0 ante España en la final, el entrenador aseguró que cumplirá su contrato hasta diciembre, aunque anticipó que probablemente deje el cargo al finalizar el vínculo.

Por el momento, la Selección argentina no tiene partidos confirmados oficialmente. La próxima ventana del calendario internacional de la FIFA está prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período en el que la Albiceleste podría disputar amistosos. Aún no están definidos sus rivales.

La situación de Scaloni, por lo tanto, deberá resolverse antes de esa próxima etapa de competencia, mientras la AFA busca definir si el entrenador continuará al frente del seleccionado después de diciembre.

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