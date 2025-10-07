8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Deportivo Español echó del club al tecladista que tocó en el recital de Javier Milei

El histórico club porteño que milita en la Primera C anunció que la decisión de apartar al representante legal de la institución, Fernando Mezzina, fue "de común acuerdo" tras el evento en el Movistar Arena.

Por
El abogado libertario subió con la camiseta de Español al escenario del Movistar Arena.

El abogado libertario subió con la camiseta de Español al escenario del Movistar Arena.

Milei vuelve a jugar al rockstar en plena crisis: quiénes integran La Banda Presidencial que lo acompañará en el Movistar Arena
Te puede interesar:

Javier Milei, en el Movistar Arena: quiénes integran "La Banda Presidencial"

A través de un comunicado, el histórico club que milita en la Primera C dio detalles de la medida que apartó al representante legal de la institución tras la aparición de Mezzina en el acto del presidente Javier Milei. La imagen del letrado en el escenario del estadio de Villa Crespo, con los colores del "Gallego", no tardó en circular y llamar la atención tanto en redes sociales como en el entorno de la institución.

Tras esta participación, el club negó cualquier tipo de vinculación entre la institución y el acto político. "Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable", remarcó la institución, que supo brillar en Primera en los fines de los 80 y principios de los 90.

fernando mezzina
La

La "Banda Presidencial" con Fernando Mezzina, como tecladista y la camiseta de Español.

Además, Español agregó: "Negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei".

"Afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político. Tomamos el compromiso como institución de accionar las medidas pertinentes en el tema", cerró.

Mirá el comunicado oficial de Deportivo Español

comunicado español
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof, sobre el acto de Milei en el Movistar Arena: "Hay que despertarlo, está fuera de la realidad"

Santilli, Cositorto y Milei.

Leonardo Cositorto aseguró haber aportado dinero a las campañas de Santilli en 2021 y de Milei en 2023

La portada de The Guardian: “Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”.

The Guardian, durísimo con Milei: "Se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma"

Javier Milei se puso la campaña al hombro.

De gira provincial, Milei intenta evitar que el narcoescándalo irradie en otros distritos

play

En medio del relanzamiento de su campaña, Milei caminó menos de 100 metros en Mar del Plata

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Rating Cero

Thiago sufrió un accidente de moto que lo llevó a luchar por su vida durante tres semanas.

Thiago Medina reveló el sueño que quiere cumplir tras salir de terapia intensiva: "La vida ahora cambió"

La China Suárez no volverá a Argentina y se quedará en Turquía con Mauro Icardi.

La China Suárez no volverá a Argentina: tomó una terminante decisión con Mauro Icardi

El artista de Hollywood decidió cambiar de vida por la crianza de sus hijos.

George Clooney reveló por qué se escapó de Hollywood a una granja: "Me preocupaba..."

Uno de los más queridos de Gran Hermano 2022-23 tuvo su peor momento.
play

El peor momento de un ex-Gran Hermano: "Me está destripando, ya está..."

Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson llevan años fuera del UCM.
play

La actriz que regresa a Marvel luego de años de espera: "Siempre quiero volver..."

Louta fue el telonero argentino de Taylor Swift en Argentina.

Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

últimas noticias

Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a 500 migrantes en Chicago.

Video: los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes migratorios en Chicago

Hace 10 minutos
Carlos Salvador Bilardo con cuatro campeones del mundo,

"El mejor de todos": la emotiva visita de los campeones del '86 a Bilardo

Hace 14 minutos
El abogado libertario subió con la camiseta de Español al escenario del Movistar Arena.

Deportivo Español echó del club al tecladista que tocó en el recital de Milei

Hace 43 minutos
Thiago sufrió un accidente de moto que lo llevó a luchar por su vida durante tres semanas.

Thiago Medina reveló el sueño que quiere cumplir tras salir de terapia intensiva: "La vida ahora cambió"

Hace 1 hora
Ahora ya no me importa, dijo Mario Pergolini sobre la muerte después de haberla tratado en terapia.

Pergolini se sinceró sobre su salud mental: "Pensar en la muerte me producía depresión y pánico"

Hace 1 hora