8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Kristalina Georgieva advirtió que el éxito del programa de Javier Milei "depende de que la gente acompañe"

La directora gerente del FMI señaló que existen mandatarios que "recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos". "Necesitamos llevar a la gente con nosotros para resolver el problema", sostuvo.

Por
El FMI respaldó las negociaciones del Gobierno con el Tesoro estadounidense.

El FMI respaldó las negociaciones del Gobierno con el Tesoro estadounidense.

X @OPRArgentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, respaldó el plan económico de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei pero, en la previa de las elecciones legislativas, advirtió que el éxito del programa "va a depender de que la gente acompañe".

La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.
Te puede interesar:

Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

Georgieva participó este miércoles de una charla en el Milken Institute, en Washington, en el inicio de las Reuniones Anuales 2025 del FMI y el Banco Mundial. Allí hizo un análisis del escenario económico global y se detuvo en algunas particularidades regionales.

En ese contexto, fue consultada sobre la sostenibilidad de los ajustes fiscales y se refirió al caso argentino. "En mi parte del mundo, en Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos", señaló.

"¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse. Ahora miramos a Argentina. Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe", advirtió.

En ese sentido, remarcó la importancia de explicar con claridad las decisiones económicas. "Necesitamos llevar a la gente con nosotros para resolver un problema que, de otro modo, va a seguir sobre nuestras espaldas y va a arrastrar el crecimiento económico hacia abajo", sostuvo.

Las declaraciones de Georgieva se producen en plena campaña electoral para las legislativas del 26 de octubre y mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en Washington para negociar un swap por u$s20.000 millones con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La semana pasada, la vocera del FMI, Julie Kozack, insistió en "la necesidad" de que el gobierno de Javier Milei genere "un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Georgieva se comunicó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la previa de la reunión con Luis Caputo

El FMI señaló que Argentina necesita reconstruir reservas.

El FMI le pidió al Gobierno que acumule reservas y genere un "amplio apoyo político"

La deuda externa supera los u$s300.000 millones y marca un récord en dos décadas

La deuda externa supera los u$s300.000 millones y marca un récord en dos décadas

Anses detalló los cuatro requisitos principales para acceder al Programa Hogar.

Las 4 condiciones de ANSES para acceder al Programa Hogar en octubre 2025

Anses explicói cuáles son los jubilados que no cobrarán ningún extra este mes.

Atención, jubilados de ANSES: estos son los que no tendrán ningún extra en octubre 2025

Anses dio detalles clave para solicitar un beneficio de forma 100% online.

ANSES dio detalles claves para solicitar un beneficio 100% digital

Rating Cero

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

Javier Milei junto a Espert y su hermana Karina, salpicados por sendos escándalos en los últimos meses.

"Hablar de más puede ser tan riesgoso como callar", advirtió una analista política sobre la defensa de Milei a Espert

Hace 25 minutos
El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

Hace 27 minutos
La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.

Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

Hace 40 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Hace 44 minutos
Así luce el exterior de la Captiva híbrida.

Chevrolet inicia la preventa de la Captiva PHEV

Hace 1 hora