The Guardian, durísimo con Javier Milei: "Se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma"

Tras el recital del mandatario en el Movistar Arena, el prestigioso diario británico destrozó al Presidente y criticó su presentación en medio de la crisis económica: "Quemando la casa", tituló el medio.

La portada de The Guardian: “Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”.

El diario británico The Guardian hizo referencia al extenso show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena antes de presentar su último libro, "La Construcción del Milagro" con una dura crítica al mandatario en medio de la crisis económica del país: “Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”, tituló su nota el prestigioso medio internacional.

En su nota publicada este martes, el medio británico de centroizquierda criticó la actuación del Presidente en medio de la crisis política y económica más profunda que atraviesa el país, donde "su promesa de llevar a Argentina a una nueva era de prosperidad naufraga entre conflictos económicos, escándalos internos y creciente descontento social".

Con una referencia a una canción de Talking Heads (Burning down the house, que literalmente quiere decir Quemando la casa) el medio señaló que el presidente "juega a ser una estrella de rock" mientras "la economía argentina colapsa" y consideró que fue una puesta en escena más cercana al espectáculo que a la política, en un contexto marcado por ajustes que golpean a jubilados y hospitales, y una fuerte caída del peso”.

La crónica subrayó que este show reflejó el momento político de Javier Milei: un presidente que llegó prometiendo una revolución económica y moral y que hoy enfrenta derrotas electorales, escándalos de corrupción -entre ellos el caso de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- y una creciente pérdida de apoyo.

Diferente analistas citados por The Guardian coincidieron en que el modelo libertario está debilitado. Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, interpretó la puesta como un intento de “revitalizar un mito agotado” en un momento donde la imagen del gobierno choca con la realidad cotidiana de millones de argentinos. En tanto, Paola Zuban, politóloga y codirectora de la encuestadora Zuban Córdoba, describió en la nota a Milei como “un presidente en decadencia económica, política y social”.

