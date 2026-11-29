Como es el bolso Chanel que lució Harry Styles y es la tendencia para el 2027 El cantante sorprendió durante su paso por Roma con un accesorio de lujo que combina elegancia, funcionalidad y un diseño clásico. La elección vuelve a poner el foco en una tendencia que gana protagonismo en la moda internacional. Agregar C5N en









Harry Styles combinó el diseño XL de Chanel con jeans rectos, una remera blanca y una gabardina beige. Redes sociales

El cantante británico fue fotografiado con un diseño negro de una reconocida firma francesa.

Su elección acompañó un conjunto sencillo compuesto por jeans, remera blanca y gabardina beige.

Los accesorios de grandes dimensiones recuperan protagonismo frente al auge de los modelos pequeños.

La propuesta combina practicidad y elegancia y anticipa las preferencias para el otoño/invierno 2026-2027. El cantante británico Harry Styles volvió a captar la atención de los fanáticos de la moda durante una reciente aparición en Roma, Italia. Esta vez, el protagonista de su look fue un accesorio de gran tamaño que anticipa uno de las estilos que ganará terreno durante el otoño/invierno 2026-2027.

La elección del artista no pasó inadvertida: combinó el artículo de lujo con una gabardina beige, una remera blanca básica y jeans azules de corte recto. Un conjunto sencillo y relajado que adquirió otra personalidad gracias al detalle de lujo. Su aparición vuelve a demostrar que los accesorios pueden transformar incluso los looks más sencillos.

Para la temporada 2026-2027, las maxi bolsas se perfilan como una alternativa que combina comodidad, versatilidad y elegancia. Después de varias colecciones dominadas por las mini bags y los diseños compactos, los diseños XL recuperan protagonismo en las propuestas de moda. La tendencia combina funcionalidad y estética: permite llevar desde objetos personales hasta una computadora portátil sin resignar elegancia.

Cuanto cuesta el bolso Chanel de Harry Styles El bolso que llevó Harry Styles pertenece a Chanel y fue diseñado por Matthieu Blazy. Se trata de un Maxi Flap Bag de cuero negro, con herrajes plateados y formato extragrande. Según la revista estadounidense Vogue, este exclusivo accesorio tiene un precio de venta superior a los 13.000 dólares.

El diseño se destaca por su tamaño amplio, su color oscuro y su estética clásica, características que permiten combinarlo con diferentes prendas y estilos. Además, la aparición de Styles vuelve a poner sobre la mesa una idea que gana espacio en la industria: las piezas grandes dejaron de ser un complemento exclusivamente femenino.