El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y los títulos de deuda argentinos retroceden El indicador de JP Morgan avanzó cinco unidades hasta las 602, en una jornada marcada por el impacto de la inflación estadounidense sobre los mercados emergentes. En Wall Street, las acciones locales muestran resultados dispares, mientras el S&P Merval opera en terreno negativo. Por Agregar C5N en









El riesgo país volvió a superar los 600 puntos.

El indicador que elabora JP Morgan subió este miércoles un 0,8% y alcanzó los 602 puntos básicos, luego de que el dato de inflación de Estados Unidos superara las expectativas del mercado y provocara una reacción negativa entre los inversores, con caídas en los bonos soberanos argentinos y presión sobre los activos de los mercados emergentes.

La presión sobre la deuda soberana se reflejó en las cotizaciones de los distintos instrumentos. Los bonos bajo legislación argentina anotaron retrocesos de hasta el 0,9%, como ocurrió con el AL41D, mientras que los títulos Globales cedieron hasta un 1%, con el GD46D entre los más afectados por la jornada financiera.

Wall Street, Nueva York. Web De esta manera, la medición volvió a ubicarse en valores similares a los registrados a fines de septiembre, cuando había alcanzado los 607 puntos básicos. La semana pasada, en cambio, el indicador había perforado la barrera de las 600 unidades y llegó a cerrar en 573, tras una recuperación de los activos locales.

Según prublicó La Nación, el economista Gustavo Ber, de Estudio Ber, explicó que la lectura desfavorable de los precios estadounidenses provocó una reacción inmediata en las tasas de la deuda de ese país y advirtió que "Wall Street responde con cautela". Durante la jornada, el rendimiento de los bonos a diez años alcanzó el 5,27%.

Qué pasa con las acciones argentinas en Wall Street Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York exhibieron movimientos dispares, luego de las ganancias registradas durante la rueda anterior, en línea con la evolución de los principales índices estadounidenses. Entre los papeles con mayores pérdidas se ubicaron Irsa y Cresud, ambas con retrocesos del 3,2%.