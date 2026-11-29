La cantante y el futbolista eligieron una propiedad de estilo minimalista en Miami, con una arquitectura de líneas curvas, ambientes luminosos y un amplio jardín. Mientras disfrutan de su vida en pareja, también se preparan para una celebración muy esperada en diciembre.

La casa de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami se destaca por su arquitectura curva, una decoración minimalista y ambientes que combinan diseño contemporáneo, comodidad y conexión con la naturaleza. Redes sociales

La casa de de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fue comprada por el deportista en 2023 por unos US$3,7 millones y tiene aproximadamente 327 m² cubiertos . La vivienda, originalmente construida en 1951, fue remodelada con una estética contemporánea. Así es la propiedad.

La combinación de palmeras, vegetación abundante, piscina y superficies abiertas convierte al lugar en una especie de refugio privado. Más que funcionar como un simple patio, está pensado como una extensión del chalet, en línea con el estilo de las residencias contemporáneas de Miami Shores .

Mientras tanto, Tini y Rodrigo se preparan para uno de los acontecimientos más importantes de su historia juntos: su casamiento, previsto para el 19 de diciembre de 2026. Según trascendió en distintos medios, la celebración tendrá lugar en Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y reunirá a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo y el deporte. La fiesta tendría alrededor de 300 invitados y una puesta en escena diseñada por la propia cantante, inspirada en películas que representan distintos momentos de su relación.

La mansión de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul combina arquitectura curva, espacios abiertos, grandes ventanales y una decoración minimalista , con el exterior como protagonista. Un estilo muy diferente al proyecto de aproximadamente 800 m² que la pareja tiene en construcción en San Isidro, que contará con tres plantas, piscina, spa y otras zonas de lujo.

Uno de sus rasgos más llamativos es la estructura redondeada que rodea parte del patio y genera una conexión visual entre los ambientes interiores y el exterior. La casa tiene una sola planta y amplias ventanas que permiten aprovechar la luz natural y las vistas hacia afuera.

En el interior predominan el blanco, los tonos grises, la madera y los pisos claros. También hay techos abovedados y claraboyas que refuerzan la sensación de amplitud y luminosidad. Asimismo, la cocina rompe con la paleta clara del resto de la vivienda al combinar mármol negro, madera oscura y grifería en negro mate, además de una gran isla central.

La suite principal tiene aberturas orientadas hacia el jardín y el baño cuenta con una ducha doble y una bañera independiente ubicada frente a un ventanal, con una estética similar a la de un spa. Por otro lado, el exterior es uno de los puntos centrales: la construcción abraza parcialmente el patio trasero y la pileta rectangular queda integrada visualmente con las dependencias.

El parque está rodeado de sectores verdes frondosos que funcionan como una barrera natural y ayudan a mantener la privacidad de la pareja. La piscina, además, es climatizada y ocupa un lugar protagonista dentro del terreno. El terreno supera los 1.400 metros cuadrados, mientras que la residencia cuenta con unos 327 metros cuadrados cubiertos. La diferencia entre ambas superficies permite que el sector al aire libre tenga un protagonismo considerable dentro del conjunto.