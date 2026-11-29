Se filtró el particular pedido para los invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul La pareja estableció una serie de pautas de moda para que los asistentes adapten sus looks al estilo que imaginaron para la celebración. Agregar C5N en









Se filtró el particular pedido para los invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Instagram

La pareja prepara una celebración con una temática especial inspirada en su historia de amor.

Cada invitado recibió una guía privada con referencias para elegir su vestimenta.

La propuesta incluye estilos de distintas décadas y prendas con detalles llamativos.

Los novios buscan mantener una misma estética en todos los aspectos de la fiesta. A pocas semanas de dar el sí, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ultiman los detalles de una celebración que promete reunir a varias figuras del espectáculo, la música y el deporte. La boda se realizará el próximo 19 de diciembre en un exclusivo salón de Exaltación de la Cruz y ya se conocen algunas de las particularidades que tendrá el evento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán el próximo 19 de diciembre. Redes sociales En las últimas horas, trascendió que los novios prepararon una propuesta muy específica para quienes serán parte de la fiesta. Según contaron en Lape Club Social Informativo, cada invitado recibió un correo electrónico con un enlace privado e intransferible que le permite acceder a una guía de vestimenta.

El material no pasó inadvertido por su extensión y nivel de detalle: se trata de un Excel de 20 hojas con fotografías y referencias de distintos estilos para hombres y mujeres. La intención de la pareja es que todos puedan elegir su atuendo siguiendo una misma línea estética, pensada especialmente para la ocasión.

Se filtró el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul La propuesta toma como referencia la estética de la Met Gala de Nueva York y recupera tendencias de los años 90 y principios de los 2000. Entre las imágenes que forman parte del documento aparecen prendas con transparencias, encaje, puntillas, brillos y terminaciones metalizadas. También hay inspiración en looks de it-girls y figuras de la moda internacional.

Así es el dress code para la boda entre Tini y Rodrigo De Paul. América Para los hombres, las alternativas incluyen trajes descontracturados, con o sin corbata, y combinaciones que apuestan por una imagen juvenil y canchera. En el caso de las mujeres, las indicaciones apuntan a vestidos lenceros, prendas metalizadas y propuestas de alta moda, con una impronta más jugada y sofisticada.