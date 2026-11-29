Así es el look colorido que lució Juana Viale y nunca falla La conductora disfrutó de una jornada de surf en El Salvador y compartió imágenes con una combinación de estampados tropicales, colores vibrantes y accesorios cómodos. Agregar C5N en









Juana Viale compartió imágenes de su jornada de surf en El Salvador y mostró su look playero de inspiración tropical.

La actriz eligió un kimono corto blanco con dibujos de palmeras y autos en distintos colores.

Debajo de la prenda llevó una bikini fucsia de dos piezas con detalles en rosa claro.

Completó el outfit con sandalias planas, gafas de sol y el cabello recogido.

La conductora mostró en sus redes sociales cómo fue su primera experiencia sobre una tabla de surf en El Salvador. Así es el look colorido que lució Juana Viale en la costa y nunca falla: la conductora compartió imágenes de sus vacaciones y mostró el particular outfit que eligió para disfrutar de una jornada junto al mar.

La figura televisiva se tomó unos días de descanso en El Salvador junto a un grupo de amigos y aprovechó su estadía para vivir una experiencia diferente: practicó surf por primera vez durante el viaje. La presentadora compartió en sus redes sociales parte de la jornada y mostró todos los detalles de la preparación antes de ingresar al agua.

Además de la actividad deportiva, uno de los aspectos que llamó la atención fue el look playero que eligió para la ocasión, con una combinación de colores intensos, estampados tropicales y prendas cómodas para disfrutar del clima de la costa salvadoreña. En el video que publicó, la modelo mostró parte del proceso previo a su primera experiencia sobre una tabla de deporte acuático. En las imágenes se la pudo ver preparándose, eligiendo el equipo y siguiendo las indicaciones antes de ingresar al mar.

Así fue el look colorido de Juana Viale Para la jornada frente al mar, Juana Viale eligió un kimono corto de color blanco, que se convirtió en la pieza principal de su propuesta. La prenda tenía mangas largas y un llamativo estampado inspirado en el universo tropical, con dibujos de palmeras y autos en tonos azules, negros, rosas, verdes y rojos.

El diseño aportó una estética relajada y veraniega, mientras que el corte corto permitió combinarlo fácilmente con el traje de baño que llevó debajo. La actriz utilizó la sobrecamisa abierta en la parte superior y la ajustó con un nudo en la cintura, creando una silueta más definida. Las mangas aparecieron ligeramente remangadas, un detalle que reforzó el carácter informal de la propuesta. En lugar de sumar demasiados accesorios, dejó que el diseño fuera el protagonista.