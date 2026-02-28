28 de febrero de 2026 Inicio
Jugó en River, pasó por la Selección argentina y es protagonista de una nueva polémica en Europa

Una acción del joven argentino en LaLiga generó controversia y hasta el organismo arbitral reconoció que debió sancionarse una infracción.

El ex River busca consolidarse en Europa mientras sigue en el radar de la Selección Argentina.

El ex River busca consolidarse en Europa mientras sigue en el radar de la Selección Argentina.

  • Claudio "Diablito" Echeverri quedó en el centro de la polémica tras el Girona vs Barcelona.

  • El Comité Técnico Arbitral admitió que debió cobrarse falta y amarilla.

  • La jugada influyó en el desarrollo del partido que terminó 2-1.

  • La acción ocurrió el 16 de febrero en el estadio Montilivi.

El futbolista argentino que jugó en River, pasó por la Selección Argentina y hoy protagoniza una nueva polémica en Europa es Claudio "Diablito" Echeverri, tras una jugada discutida en el partido entre Girona y Barcelona por LaLiga.

La acción ocurrió el 16 de febrero, cuando el argentino pisó al defensor Jules Kounde en una jugada previa al gol que terminó definiendo el encuentro a favor del Girona por 2-1. Ni el árbitro ni el VAR sancionaron la infracción en ese momento, lo que generó protestas inmediatas del conjunto catalán.

Días más tarde, el propio Comité Técnico Arbitral de España reconoció públicamente que la jugada debió sancionarse con falta y tarjeta amarilla, lo que reavivó el debate sobre el uso del VAR y el impacto de las decisiones arbitrales en el campeonato.

El presente del Diablito Echeverri

Claudio Echeverri atraviesa una etapa de adaptación al fútbol europeo tras su salida de River, club donde se formó y desde el cual dio el salto al exterior como una de las grandes promesas del fútbol argentino. De allí fue al Manchester City, pero no logró continuidad en el equipo de Pep Guardiola, siendo cedido a Bayer Leverkusen, donde casi no jugó.

En Girona, el mediapunta de 20 años busca consolidarse en LaLiga con minutos y protagonismo en un equipo que pelea en la parte alta de la tabla. Su velocidad, gambeta y capacidad para jugar entre líneas lo convierten en una pieza interesante dentro del esquema ofensivo.

Aunque todavía atraviesa un proceso lógico de crecimiento, el ex River ya ha tenido participaciones destacadas en la temporada y sigue siendo observado de cerca tanto en el fútbol español como en el entorno de la Selección Argentina, que sigue evaluando jóvenes talentos de cara al Mundial 2026.

