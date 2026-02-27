El aumento mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.
Pexels
Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 2,88% en marzo de 2026.
El monto alcanzará $258.720,62, y con el bono llegará a $328.720,62.
El cronograma de pagos comienza el 9 de marzo según la terminación del DNI.
El refuerzo extraordinario de $70.000 continúa vigente para los haberes más bajos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) se cobrarán en marzo de 2026 a partir del 9 de marzo, según la terminación del DNI. Además, el beneficio tendrá un aumento del 2,88%, por lo que el monto base será de $258.720,62 y el ingreso total ascenderá a$328.720,62 con el bono vigente.
Las PNC están destinadas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación. Dentro de este grupo se incluyen las Pensiones por Discapacidad, por Vejez y también el beneficio para madres de siete hijos. Estas prestaciones buscan garantizar un ingreso mínimo a sectores vulnerables.
Para acceder, se deben cumplir determinados requisitos socioeconómicos y no percibir otra jubilación o pensión contributiva. El organismo analiza cada caso antes de aprobar el beneficio, con el objetivo de asegurar que el ingreso llegue a quienes realmente lo necesitan.
Monto de la PNC de ANSES en marzo 2026
Con el incremento del 2,88% aplicado por movilidad previsional, las PNC por discapacidad y por vejez alcanzarán $258.720,62. Al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso total llegará a $328.720,62. Este aumento responde a la actualización mensual que se calcula según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El ajuste se aplica automáticamente y no requiere realizar trámites adicionales.
PNC de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026
El cronograma oficial se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios:
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
A partir de esas fechas, los titulares pueden verificar la liquidación del beneficio ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.