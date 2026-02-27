27 de febrero de 2026 Inicio
PNC de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos y los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas que se abonarán el próximo mes con actualización por movilidad.

El aumento mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.

  • Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 2,88% en marzo de 2026.

  • El monto alcanzará $258.720,62, y con el bono llegará a $328.720,62.

  • El cronograma de pagos comienza el 9 de marzo según la terminación del DNI.

  • El refuerzo extraordinario de $70.000 continúa vigente para los haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) se cobrarán en marzo de 2026 a partir del 9 de marzo, según la terminación del DNI. Además, el beneficio tendrá un aumento del 2,88%, por lo que el monto base será de $258.720,62 y el ingreso total ascenderá a $328.720,62 con el bono vigente.

Las pensiones se actualizan mensualmente según el índice de inflación.
PNC de ANSES: por qué el 9 de marzo 2026 es una fecha clave

Las PNC garantizan un ingreso básico a sectores que no acceden a jubilación.

PNC de ANSES: quiénes pueden acceder

Las PNC están destinadas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación. Dentro de este grupo se incluyen las Pensiones por Discapacidad, por Vejez y también el beneficio para madres de siete hijos. Estas prestaciones buscan garantizar un ingreso mínimo a sectores vulnerables.

Para acceder, se deben cumplir determinados requisitos socioeconómicos y no percibir otra jubilación o pensión contributiva. El organismo analiza cada caso antes de aprobar el beneficio, con el objetivo de asegurar que el ingreso llegue a quienes realmente lo necesitan.

Monto de la PNC de ANSES en marzo 2026

Con el incremento del 2,88% aplicado por movilidad previsional, las PNC por discapacidad y por vejez alcanzarán $258.720,62. Al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso total llegará a $328.720,62. Este aumento responde a la actualización mensual que se calcula según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El ajuste se aplica automáticamente y no requiere realizar trámites adicionales.

PNC de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma oficial se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

El bono extraordinario se suma al haber base de las prestaciones.

A partir de esas fechas, los titulares pueden verificar la liquidación del beneficio ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 27 de febrero

Confirman bono para jubilados y pensionados del ANSES: de cuánto es y cuándo se cobra

Confirman el bono de $70 mil para jubilados y pensionados del ANSES: cuándo se cobra

El calendario previsional se organiza por terminación de documento.

Jubilados que superan la mínima: cuándo cobro en marzo 2026

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación oficial.

Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El programa de beneficios permite ahorrar en alimentos y productos de primera necesidad.

ANSES: así se puede acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados en marzo 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de febrero

